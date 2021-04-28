Губернатор Владимир Сипягин заработал за год больше 10 миллионов рублей

Губернатор Владимир Сипягин Фото: Алексей СУХОВ

Вслед за областным парламентом и владимирским горсоветом о своих доходах отчиталась команда губернатора Владимирской области. Наибольший доход, что, в общем-то, вполне нормально с точки зрения иерархии, оказался у главы региона Владимира Сипягина. Он заработал в 2020 году чуть больше 10 миллионов рублей. Это на 4 миллиона 336 тысяч больше прошлого года (в «белом доме» объяснили это продажей квартиры). В его собственности — квартира площадью 134 квадратных метра, также ему принадлежит половина квартиры на 184 квадрата, а в пользовании квартира площадью 30 квадратных метров. Гараж главы региона пустует.

Чуть меньше заработал Михаил Коротаев, заместитель губернатора, руководящий представительством области при правительстве в Москве. Его доход составил чуть больше 7 миллионов 893 тысяч рублей. В его собственности два земельных участка по 1500 квадратных метров и жилой дом площадью 829 квадратов. Кроме того, у него есть мотоцикл «Роял Энфилд 500».

Супруга Коротаева заработала почти 41 миллион рублей. В ее собственности — две квартиры (98 и 41 квадратный метр), машиноместо на 18 квадратов и нежилого помещения площадью 8296 квадратов. Также в ее пользовании вместе с ребенком находится квартира в 829 квадратных метров. А в гараже стоит автомобиль «Мерседес Бенц G-350».

Замыкает тройку самых обеспеченных - вице-губернатор Роман Годунин. В прошлом году он заработал 3 миллиона 690 тысяч рублей. В его собственности три земельных участка (один из них общедолевой), три жилых дома (один из них общедолевой), гараж и 10 нежилых помещений. Также за ним числятся земельный участок, гараж, баня-беседка. А еще у Романа Годунина неплохой автопарк: автомобили «Мерседес Бенц Е 53», «Тойота Тундра», «Мерседес Бенц GLC 4”, УАЗ 3909, мотоцикл «Ямаха XVC 1100”, полуприцеп и снегоход.

Доходы супруги Годунина — чуть больше 2 миллионов рублей. В общедолевой собственности — земельный участок, жилой дом, в пользовании — гараж и баня-беседка. В общедолевой собственности двоих детей — земельный участок и жилой дом, в пользовании третьего ребенка также жилой дом и земельный участок.

Вячеслав Кузин Фото: Сергей МОРКОВКИН

Чуть меньше Годунина заработал главный финансист региона Вячеслав Кузин - 3 миллиона 487 тысяч рублей. У него есть квартира площадью 99 квадратов и гараж. А в пользовании — дача и два земельных участка (27 и 1800 квадратных метров). Супруга Кузина заработала 1 миллион 648 тысяч рублей. Она владеет земельным участком, дачей, в пользовании та самая квартира в 99 квадратов. Гараж у Кузиных пустует.

Аркадий Боцан-Харченко Фото: Администрация Владимирской области

Вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко внес доход в размере — 2 миллиона 750 тысяч рублей. На него оформлена квартиры площадью 87 квадратных метров, также есть квартира в 38 квадратов в пользовании. Если говорить о супруге, то ее доход почти в два раза выше — 5 миллионов 511 тысяч рублей. Ей принадлежит треть доли в квартире на 87 квадратов и половина квартиры в Болгарии площадью 99 кв.м. Также она владеет автомобилем «Ауди Q5». В собственности у двух детей ничего нет.

Александр Ремига Фото: Администрация Владимирской области

Замыкает список вице-губернатор Александр Ремига. В прошлом году он задекларировал 2 миллиона 399 тысяч рублей. В его пользовании — квартира площадью 74 квадратных метра и общая семейная квартира в 58 квадратов.

Жена Ремиги заработала всего 45 тысяч рублей. В ее собственности как раз находится квартира (58 кв.м), которой пользуются еще двое детей.