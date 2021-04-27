Белая Дина, черное ухо: осиротевшая собака осталась охранять сгоревший дом

Осиротевшая Дина Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Трагическое происшествие в деревне Семеновское-Советское Суздальского района случилось днем 19 апреля: жилой дом на окраине деревушки вспыхнул, как факел. Хозяин был на работе, а его 33-летняя супруга во время возгорания зачем-то пошла в горящую постройку, и назад уже не вернулась. Собаку же вместе с будкой на руках унес сосед — тем самым мужчина спас животному жизнь, но жизнь эта теперь оказалась сломана.

На посту

В субботу около полудня я приехал в Семеновское-Советское, чтобы узнать о судьбе погорельцев. Так вышло, что первым живым существом, встретившим меня, оказалась большая белая с черными пятнами собака — вымокшая под дождем, она сидела у подобия собачьей будки, стоящей неподалеку от кирпичного остова дома — это все, что осталось после пожара, бушевавшего здесь несколько дней назад.

Собака насторожилась и громко залаяла, давая знать, что находится «на посту». А вышедший на шум мужчина из дома напротив оказался тем самым соседом, который спас ее в тот злополучный день.

Пока за питомцем присматривают соседи Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Я как раз был неподалеку, когда увидел дым. Побежал туда, и увидел, что Наталья (погибшая хозяйка — авт.) стояла, упершись руками в двери. Я закричал ей, чтобы выходила, но она зачем-то ушла внутрь. И тут так полыхнуло, что я даже пригнулся, - вспоминает Сергей Амплеев.

Стало так жарко, что войти в дом, чтобы найти хозяйку, оказалось просто невозможно, и тут Сергей решил, что нужно спасать черноухую Дину — в этот момент она была на дворе в паре метров от полыхающего дома и сидела у будки на привязи. Совсем чуть-чуть, и животное бы сгорело.

Сосед пытался отстегнуть четвероногого «охранника», но ничего не получилось, и тогда он потащил будку по земле — как можно дальше от страшного жара. Наконец, подоспевшие пожарные успели отстегнуть животное — собака не пострадала, а ее старая будка превратилась в обугленный квадрат, который валяется тут же. С тех пор у Дины больше не было хозяев.

В одиночестве

Если точнее — «официальный» хозяин у нее жив — владелец дома Павел, гражданская жена которого погибла в огне, в тот день был на работе и не пострадал. Сейчас власти выделили ему комнату в общежитии в соседнем поселке. Вместе с Сергеем мы приехали к нему, чтобы передать кое-какие вещи, которые в качестве помощи селяне собрали пострадавшему земляку.

Павел встретил нас в почти пустой комнате. Похоронив супругу и лишившись дома, в котором жили еще его родители, мужчина пока приходит в себя.

- Теперь буду жить здесь, - грустно говорит Павел, показывая комнату. - Но собаку взять не смогу — она большая, а тут места очень мало, да и дети кругом. А помощи мне самому никакой пока не требуется, спасибо.

Пепелище Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Жители Семеновского-Советского осиротевшую Дину не бросили — стали подкармливать, а вместо сгоревшей будки собрали ей наскоро ящик с накидкой, который и установили возле сгоревшего жилища. На всякий случай собаку посадили на привязь — чтобы не убежала, пока не найдется новый хозяин.

- Сейчас она здесь, а что с ней делать потом — понятия не имеем, - разводят руками местные жители. По их словам, Павел и Наталья были единственными жителями деревни, жившими тут круглый год. Как только дачный сезон завершится, собаке придется остаться в одиночестве.

Сама Дина обрадовалась моему появлению и даже подала лапу, но как только поняла, что и я уйду, оставив ее на привязи, с обидой залаяла вслед. Найдется ли для нее новый дом — пока неизвестно. Так и охраняет собака то, что осталось от ее некогда большого дома, в котором были настоящие хозяева.