Во Владимирской области на субботнике от удара молнии погибла сотрудница администрации

Ольга Новская погибла от удара молнии, спрятавшись под высокой сосной Фото: "КП" Архив

Трагедия произошла днем 23 апреля в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, когда городская администрация вывела сотрудников на традиционный субботник. Шестидесятилетняя женщина, работавшая главным специалистом отдела капитального строительства МУП «Служба единого заказчика» Гусь Хрустального, вместе с другими чиновниками убиралась в парке «Сказка», где ее и застала гроза. Около 15:00 тело погибшей обнаружили полицейские. Как рассказали в мэрии, на теле погибшей были следы, похожие на удар молнии. Кроме того, явные отметки от электрического разряда нашлись и на сосне, возле которой находилась погибшая. Предполагают, что женщина от дождя решила спрятаться под деревом, хотя во время грозы категорически нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.

Парк "Сказка", построенный в 70-е годы прошлого века и обновленный в 2019 году, пользовался популярностью у горожан. Фото администрации Гусь-Хрустального

Гусевчане вспоминают об Ольге Борисовне Новской, которой в начале мая должен был исполниться 61 год, как о светлом человеке, готовом всегда прийти на помощь. Она всю жизнь прожила в родном городе, почти четверть века проработала в администрации Гусь-Хрустального, в том числе много лет в жилищном отделе.

- Ольга Борисовна была ответственным и грамотным работником, всегда готова была помочь в решении сложных проблем. Была жизнерадостным, веселым и отзывчивым человеком, пользовалась заслуженным уважением коллектива, - рассказали о ней в городской администрации.

В мэрии выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Многие гусевчане возмущаются, почему администрация отправила людей убираться в непогоду и требуют, чтобы администрация не только оплатила похороны, но и ответила за такую организацию субботника.

- Привлечь организаторов субботника за привлечение людей к работам во время грозы и несоблюдение требований безопасности. Они, что, не знали о прогнозе погоды, заставляя людей выходить на данное мероприятие? Считаю их виновными в произошедшей трагедии. Сплошная безответственность и халатность! – считает местный житель Николай.

Определить, кто виноват в случившейся трагедии предстоит следователям. Сейчас региональный следком проводит доследственную проверку, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кстати, сегодня, несмотря на ливни и непогоду администрации продолжают выводить горожан на субботники. Так во Владимире 24 апреля на субботник под дождем вышли более пяти тысяч горожан.