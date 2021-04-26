Муром и Гороховец могут войти в Золотое кольцо России

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Традиционное послание Президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию неожиданно коснулось не только глобальных экономических и социальных проблем, но и вполне конкретных городов Владимирской области. Во время разговора о новом национальном проекте в сфере туризма глава государства заявил, что Муром и Гороховец смогу улучшить свою туристическую инфраструктуру в рамках нового национального проекта.

- В ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Кредиты будут рассчитаны на 15 лет, а ставка по ним будет составлять 3-5 процентов. С учетом ресурсов инфраструктурных кредитов новый импульс получат целые туристические кластеры. Например, регионы Центральной России смогут на качественно новом уровне обустроить и расширить маршруты Золотого кольца, включая раскрытие туристического потенциала таких малых городов, как Таруса, Палех, Муром, Гороховец, Тутаев, Боровск, - заявил Президент России.

Таким образом, по сути, было сказано, что число городов Золотого кольца России будет расширено и в него включат еще два города Владимирской области. Напомним, что в данный туристический маршрут входят пока восемь городов, в том числе от 33 региона Суздаль и Владимир.

Практически сразу же по теме высказался и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

- Мы с земляками счастливы были услышать о новой, особой федеральной поддержке для туристического развития Мурома и Гороховца, - сообщил глава региона. - Эти красивейшие, старинные, истинно русские города заслужили такое высокое внимание! Чтобы увеличить турпоток в наш регион, мы совершенствуем маршруты и туристическую инфраструктуру, ведётся интенсивная работа по благоустройству исторических городов, наращивается их культурный потенциал. В частности, проводим крупные мероприятия, такие как День семьи, любви и верности в Муроме, развиваем музеи. Любители спорта найдут у нас занятия по душе, например в Гороховце отличная горнолыжная трасса, а муромляне на днях проводят международные состязания по кёрлингу. В Муроме и Гороховце обязательно появятся туристические информационные центры.

Рад был услышать о новом нацпроекте в сфере туризма и вице-президент Ассоциации малых туристских городов, член экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Кехтер. Он в свое время был мэром Суздаля, так что не понаслышке знает и о проблемах малых городов, и о туризме. В интервью Центру управления регионом Владимирской области он сказал, что его очень радует, что на столь высоком уровне обратили внимание на туризм и малые города.

- Ведь у нас курортный туризм развит лишь в трех регионах России, - сказал он. - Для остальных свойственен маршрутный туризм. В том числе, и для нашего региона. А для таких городов, как Гороховец и Муром, туризм – это вообще, по сути, единственный путь спасения и сохранения их исторического наследия. Но без нормальной инфраструктуры маршрутный туризм не может нормально развиваться, вот почему так важно сказанное Президентом. Ведь даже по тому немногому, что было произнесено во время Послания, как минимум, два десятка гостиниц в нашем регионе вполне могут рассчитывать на те льготные кредиты, о которых говорилось. Представьте, какое это подспорье!