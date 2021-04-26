Во Владимире дети чаще попадают на учет за мелкие кражи и распитие алкоголя в подъездах

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Владимирская комиссия по делам несовершеннолетних рассказала о своей работе в пандемийный год. Несмотря на все сложности, заседания проводили – пусть и в онлайн формате. Сотрудники комиссии уверяют, что трудных подростков в областной столице становится все меньше – хотя каждый год ставят на учет новых, но снимают с учета все же больше.

Впрочем, успокаиваться рано: за год из 2136 персональных дел, рассмотренных комиссией, почти шестьсот казались несовершеннолетних детей и подростков, более двухсот ребят поставили на учет впервые. Еще 1657 дел казались родителей и законных представителей, а 25 – посторонних жителей, которые как-то помогли детям приобщиться к выпивке и курению, например, купили им сигареты или алкоголь. Кстати, многие родители нарушают свои обязанности не в первый раз – почти триста человек неоднократно привлекались к административной ответственности, более 170 семей стоят на учете.

Одно из основных нарушений родителей и опекунов, из-за которого они попадают в поле зрение комиссии по делам несовершеннолетних – ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Второе часто встречающееся нарушение – употребление алкоголя подростками, которым еще не исполнилось 16 лет (за это тоже наказывают родителей). Среди детей другие проблемы.

- В первую очередь, это мелкие хищения из магазинов. Их совершают либо дети, которые еще не достигли возраста ответственности, либо студенты колледжей, которые приехали во Владимир учиться, - рассказала Анна Бакало, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. – На втором месте распитие алкоголя в подъездах.

В комиссии жалуются: им не хватает людей для того, чтобы индивидуально помочь каждому ребенку, попавшему на учет, и организовать грамотную профилактику. А усилий школьных учителей недостаточно. В городе насчитывается примерно 60 тысяч детей, а в комиссии – пять человек. Они мечтают об увеличении штата, но пока добиться этого не удалось.

Помочь справиться с тягой подростков к алкоголю помогла бы работа, но мест для желающих трудиться несовершеннолетних не хватает. Как отмечают депутаты горсовета, большая часть немногочисленных мест для подработки школьников связана с благоустройством, а ребятам надоедает пропалывать сорняки или убирать мусор. Но при этом они с удовольствием готовы проявить свои таланты в другой области.

- Они хотят работать! И зарплата, даже небольшая, была бы для многих из них большой поддержкой, - считает Анна Бакало.

В итоге владимирские депутаты решили обратиться к предпринимателям – может быть, им нужны молодые сотрудники на лето, которые смогут помочь в период отпусков.