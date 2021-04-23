Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 23 апреля 2021: более 75 тысяч жителей региона привились от коронавируса

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 16 апреля лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Традиционно больше всего заболевших во Владимире -13 человек, по 6 – в Муромском, Петушинском, Киржачском районах, по 5 случаев - в Гусь-Хрустальном, Ковровском и Кольчугинском районах, 4 случая в Александровском, 3 - в Собинском, 2 - в Юрьев-Польском, 2 - в Суздальском, 2 - в Камешковском, 1 по одному в Меленковском, Судогодском и Селивановском районах.

Также за сутки четыре человека умерли, а 84 выздоровели. Всего за время пандемии в регионе скончалось 1075 человек, 28 937 выздоровело.

.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 523 случая заболевания, большая часть из которых во Владимире - 7225 случаев, 3858 - в Гусь-Хрустальном, 3473 – в округе Муром, 2251 - в Ковровском, 1978 - в Александровском, 1823 - в Петушинском, 1337 - в Юрьев-Польском, 1246 - в Вязниковском, 1368 - в Кольчугинском, 1181 - в Суздальском, 1009 - в Собинском, 929 - в Киржачском, 877 - в Меленковском, 727 - в Гороховецком, 682 - в Камешковском, 679 - в Селивановском, 483 - в Судогодском, 397 - в городе Радужном

Как сообщила главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Департамента здравоохранения Владимирской области Марина Романова, в регионе проводятся иммуноферментные анализы на определение антител к коронавирусу. Это касается как переболевших, так и вакцинированных. Согласно данным мониторинга, уровень антител держится на высоком уровне, что позволяет говорить о постепенном формировании коллективного иммунитета. Она также отметила высокую эффективность и безопасность отечественных вакцин от коронавируса. По прогнозам специалистов, приобретённый в результате вакцинации иммунитет будет сохраняться в течение 1-2 лет. По данным на 22 апреля, от коронавируса уже привилось более 75 тысяч жителей Владимирской области, из них почти 53 тысячи получили второй компонент вакцины.

Кроме того, во Владимирской области существенно увеличены мощности ПЦР-диагностики новой коронавирусной инфекции.

- Семь лабораторий государственных медицинских организаций получили лабораторные системы нового поколения. С учетом существующей потребности в день проводится от 300 до 600 тестов на коронавирус методом ПЦР. При необходимости количество проводимых тестов может быть увеличено в 2-3 раза. Согласно предписанию Министерства здравоохранения эти исследования проводятся в течение 48 часов, – сообщила Марина Романова.

Кстати, отменять Пасхальные службы во Владимире не будут. Но перед праздником храмы и церкви, в которых будут проводиться праздничные богослужения, продезинфицируют, а прихожане должны будут использовать маски. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что руководителям религиозных организаций направлен список санитарных требований.

- В регионе нет запрета на проведение массовый мероприятий на свежем воздухе. Однако мы призываем, чтобы жители соблюдали социальную дистанцию и носили маски. Запрета на майские праздники пока нет. Ситуация отслеживается ежедневно. Если она изменится, то не исключено принятие экстренных мер, - уточнила официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.