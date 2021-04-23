Во Владимирских лагерях отдохнет на четверть детей меньше, чем могло бы

Лагерь "Икар" последний раз принимал детей в 2019 году. Фото: Евгения АЩАУЛОВА

Прошлым летом большинство школьников остались без загородного отдыха: из-за «коронавирусных» ограничений лагеря так и не открылись, хотя сами сотрудники готовили их сначала к 15 июня, потом – к 1 июля, а потом готовы были привести все в порядок буквально за пару дней. Но и оказавшись на карантине без приехавших развлекаться детей, сотрудники двух муниципальных загородных лагерей «Дружба» и «Икар» (теперь они официально называются центрами детско-юношеского отдыха) времени зря не теряли: ремонтировали все, до чего раньше не доходили руки. Деньги, выделенные на несостоявшийся детский отдых, тоже потратили на обновление лагерей. На каждый пришлось девять с лишним миллионов.

В «Дружбе» на них, в том числе, отремонтировали систему оповещения и ограду, три корпуса, купили мебель для спален и столовых, гидроаккумулятор и бройлер. А в «Икаре» починили клуб, актовый зал, крыши и изолятора и некоторых корпусов, приобрели двенадцать видеокамер и регистратор, необходимое оборудование, в том числе для пищеблока.

Этим летом лагеря обещают открыть, а, значит, весной ремонт продолжится. Чтобы привести все в порядок к приезду школьников, на каждый из них выделили по два миллиона. Например, в «Икаре» на эти деньги планируют провести текущий ремонт корпусов и общежития и закупить оборудование, необходимое для соблюдения санитарных требований.

Пока предполагается, что оба лагеря будут работать в три смены, отдохнуть там сможет около четырех тысяч ребят от 6 до 17 лет. «Дружба» ждет детей с 7 по 27 июня, с 1 по 21 июля и с 25 июля по 14 августа. Почти в это же время открывает смены и «Икар»: с 8 по 28 июня, с 2 по 22 июля, с 26 июля по 15 августа. Проблем с педагогами и вожатыми нет: последних еще зимой активно готовили на спецкурсах. Традиционные тематические смены тоже состоятся. «Дружба» собирается организовать три смены: гражданско-патриотическую «Опыт времени», научно-популярную «Миссия: Вселенная бесконечна», посвященную саморазвитию «Время расти».

Правда, часть ограничений все же сохранится. Заполнять лагеря разрешено только на 75% от возможного числа детей, навещать родителям отдыхающих школьников нельзя, а массовые мероприятия, которыми развлекали детей раньше, запрещены. Впрочем, если ситуация с коронавирусом улучшится, ограничения могут смягчить.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

4000 рублей за путевку в муниципальный лагерь предстоит отдать родителям, при условии, что один из них работает.

20 тысяч рублей – полная стоимость путевки.

КОНКРЕТНО

Подать заявление желающие получить путевку в лагерь могут в МФЦ (Октябрьский проспект, 47, 4 этаж). Обратите внимание: сделать это могут только родители или законные представители ребенка! При подаче заявления необходимо иметь при себе паспорт, а также копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка. После этого всем желающим присвоят номер в очереди, с которым они потом и смогут получить путевку.