Коллективный иммунитет от коронавируса во Владимирской области сложится к осени

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Уже давно ведутся разговоры о том, что единственный способ справиться с коронавирусом и избавиться, наконец, от всех ограничений – выработать коллективный иммунитет. Во Владимирской области, по словам экспертов, для этого необходимо, чтобы антитела были у 60 процентов населения. В первую очередь речь идет о привитых, но также мы включаем и переболевших. И как там у 33 региона с коллективным иммунитетом?

А непонятно! Вернее, точно ясно, что нужных цифр мы еще не набрали.

- Дело в том, что данные за последние месяцы мы отправили на анализ в Санкт-Петербург, и нам до сих пор не прислали результаты, - сказала официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. – Поэтому у нас пока есть данные по коллективному иммунитету лишь на уровень декабря 2020 года. Тогда он составлял 21 процент.

Остается только предполагать, сколько он оставляет сейчас. Учитывая, что «вторая волна» в регионе проходила сильнее, чем первая, можно осторожно говорить о 30 процентах населения с иммунитетом. Однако это не точно. А вот, что точно, так это, что к лету проблему решить не удастся.

- Понимаете, окончательно можно будет успокоиться лишь, когда 60 процентов от тех, кому вакцина положена, сделают прививку, - заявляет Марина Колтунова. – Но народ не идет прививаться! Мы очень хотим, чтобы к осени коллективный иммунитет достиг положенных 60 процентов. И надеемся, что так и будет. Но вакцинация добровольна, это сильно влияет на темпы вакцинации. А ведь у нас есть пример перед глазами этой зимы, когда у нас впервые за много лет не было ни одного случая гриппа! А все оттого, что от гриппа прививались поголовно.

При этом власти не хотят пойти по пути Москвы и открывать пункты вакцинации в крупных торговых центрах, хотя от гриппа делали мобильный пункт вакцинации у «Глобуса».

- Понимаете, коронавирус сложнее гриппа, - объяснила Марина Романова, главный внештатный специалист департамента здравоохранения по клинической и лабораторной диагностике и заведующая клинико-диагностической лаборатории ОКБ. – Врачам нужно знать историю болезни пациента, поэтому желательно все-таки прививаться от коронавируса в тех пунктах, что уже есть. Благо в регионе их много.

Кстати, диагностов особенно удивляет, что люди не идут на прививку, при этом очень многие готовы сдавать повторно тесты на антитела, даже платно.

- У населения огромный интерес к повторной сдаче данных тестов, - сказала Марина Романова. – Я работаю в Областной клинической больнице, и к нам ежедневно приходят по 8-10 человек с подобным запросом. Вообще, у меня вся эта ситуация напоминает такую картину: мы как люди неандертальцы с палками и камнями вдруг столкнулись с коронавирусом, вооруженным автоматами и бомбами. Поначалу реакция была вполне логичной – спрятаться. Но сейчас, когда появилась современная защита, зачем продолжать прятаться?

КОНКРЕТНО

На 21 апреля во Владимирской области привито от коронавируса более 74 тысяч человек. Повторно вакцинировались более 51 тысячи человек.