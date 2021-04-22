Во Владимирской области вводится обязательное платное ПЦР-тестирование для всех вернувшихся из-за рубежа

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При этом в ведомстве напрямую не говорят слова «третья волна», однако расставленные акценты указывают, что там очень опасаются, как бы кривая заболеваемости Covid-19 вновь не поползла вверх.

Парад на день Победы будет, но с ограничениями

- С одной стороны, ситуация в регионе стабильная, - сказала Марина Колтунова, официальный представить Роспотребнадзора по Владимирской области. – Однако есть тревожные нотки. В начале апреля мы фиксировали еженедельно 12-процентное снижение по отношению к предыдущим периодам. Сейчас этот показатель не превышает полутора процентов от одной недели к другой. Мы стоим на месте. А это значит, что в регионе вполне может начаться рост заболеваемости. Тем более что все вокруг расслабились. В автобусах в масках ездят единицы, в магазинах продавцы продают товары людям без масок. Причем некоторые и сами не надевают их. О каком снятии ковидных ограничений в такой обстановке может идти речь?

Примеры того, как после похожего затишья наблюдался всплеск заболеваемости, в России уже есть. Например, в Приморье ситуация с коронавирусом изменилась к худшему так сильно, что местные власти опять пошли на отмену майских праздников.

Во Владимирской области все не так критично, поэтому у нас Роспотребнадзор пока стоит на том, что майские праздничные мероприятия можно проводить, но с ограничениями.

- И парад на день Победы, и первомайское шествие вполне допустимы, но нужно соблюдать масочный режим, - сказала Марина Колтунова. – А так мы только за то, чтобы ветераны и владимирцы смогли посетить предстоящие торжественные мероприятия.

Заграничный отдых за дополнительную плату

А вот с отпусками все жестче. Речь, в первую очередь, идет об отдыхе за границей. Как считают в Роспотребнадзоре, именно из-за границы в Россию поступают новые мутации опасного вируса.

- Из-за этого было решено ввести обязательное ПЦР-тестирование (мазок из носа и рта – Авт.) для всех, кто вернулся из-за границы, - сказала Марина Колтунова. – До 1 мая это касается лишь тех, кто вернулся из Турции. После 1 мая тест сдать нужно всем, неважно из какой страны вы приехали. Нужно сдать тест не позднее пяти дней после въезда в Россию и его результаты занести на портал «Госуслуги».

При этом данные обо всех туристах поступают в Роспотребнадзор. Так что спрятаться не удастся. Сообщают даже о тех, кто путешествует на машине. Если данные тестов не будут занесены, владимирцев будут штрафовать.

- С 1 августа по настоящий день 560 человек не сделали тест и не занесли данные на «Госуслуги», - сказала Марина Колтунова. – Более 130 из них в итоге заболели коронавирусом. На всех нарушителей мы составили протоколы и направили административные дела в суд. Общая сумма штрафов составляет 4 миллиона 345 тысяч рублей.

Кстати, тестирование при этом платное. Официальная позиция региональных властей такова – раз есть деньги на отпуск за рубежом, найти 1300 рублей на мазок тоже можно. При этом формально можно сдать тест и в государственной поликлинике, но вряд ли кто-то это будет там делать, если все равно придется платить.

КСТАТИ

По словам Марины Колтуновой из Роспотребнадзора, сейчас самой болеющей возрастной категорией является взрослое население от 30 до 49 лет. Люди этого возраста составляют 31,9 процента от всех заболевших. На втором месте идут жители региона в возрасте от 50 до 64 лет – 31,7 процента.

- А вот молодежь у нас переболела еще зимой, и сейчас среди молодых мало больных коронавирусом, - сказала Марина Колтунова.