Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 22 апреля 2021: выпускные в детских садах и школах могут пройти с родителями

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во Владимирской области за прошедшие сутки 22 апреля лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, распределившихся таким образом: 16 случаев во Владимире, 7 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Ковровском, 5 - в Муромском, 5 - в Петушинском, 5 - в Киржачском, 5 - в Александровском, 4 - в Кольчугинском, 3 - в Меленковском, 3 - в Судогодском, 2 - в Собинском, 2 - в Селивановском, 2 - в Суздальском, 2 - в Камешковском.

Также за сутки 85 человек выздоровело ,а пять умерло от коронавируса. Всего за время пандемии в регионе выздоровело 28 853 жителя, скончалось - 1071.

.

на территории Владимирской области зарегистрировано 31 461 случай заболевания, из них 7212 во Владимире, 3853 в Гусь-Хрустальном, 3467 в округе Муром, 2246 в Ковровском, 1974 в Александровском, 1817 в Петушинском, 1335 в Юрьев-Польском, 1246 в Вязниковском, 1363 в Кольчугинском, 1179 в Суздальском, 1006 в Собинском, 923 в Киржачском, 876 - в Меленковском, 727 - в Гороховецком, 680 - в Камешковском, 678 - в Селивановском, 482 - в Судогодском, 397 - в г. Радужном.

Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, Владимирская область вновь вышла на плато: в апреле, в отличие от марта, число новых случаев коронавируса не снижается, а остается стабильным. Это опасная ситуация, ведь измениться ситуация может в любой момент и не обязательно в лучшую сторону. Но, тем не менее, в ведомстве считают возможным разрешить отметить выпускные в детских садах с родителями. Ранее такие праздники хотели запретить, что вызвало шквал возмущения в соцсетях. Сейчас такие выпускные возможны, но при условии, что выпускной пройдет для одной группы в просторном зале, на входе будут мерить температуру и гости используют СИЗы. Со школьными выпускными вопрос пока не решен, но на таких же условиях могут разрешить провести их. Впрочем, это возможно, только если ситуация не ухудшится.

Вместе с тем в регионе занято только около половины коек, предназначенных для коронавирусных больных: из 744 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией занято 443 (59,5 процента), свободны – 301 койка. Растет число и привившихся от коронавируса. По состоянию на 21 апреля, во Владимире первый компонент вакцины привит 21155 жителям. Из них 14739 человек получили уже оба компонента вакцины. Свой очереди на прививку ожидают 2785 человек.