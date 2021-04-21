Во Владимире на «оппозиционную встречу» вышли около 100 человек

Автозаки появились лишь под конец несанкционированной акции. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Изначально Владимир называли едва ли не «главным центром», в котором на незаконную демонстрацию должно выйти самое большое количество сторонников известного оппозиционера. Местом сбора они назначили Театральную площадь Владимира.

Уже за 40 минут до начала действа Театральную площадь по всему периметру оцепили полицейские – были тут как сотрудники в форме, так и силовики в штатском, а также спецподразделения, находившиеся в стороне. При этом вход на площадь хотя и перегородили, но препятствий для прохода никому не чинили, документов ни у кого не проверяли, да и вообще стражи порядка вели себя вполне доброжелательно.

Ровно в 19.00 на «Театралке» было почти пусто, и лишь к 19.20 в центр вышло десятка два граждан – в основном молодых, хотя было и несколько более старших людей. За забором у остановки тоже собрался народ, но он больше напоминал зрителей, чем участников.

Наконец, к 19.30 начались первые кричалки с вполне «стандартными» лозунгами – «Свободу», «Врача» и все в таком роде. А вот обидный клич против полицейских никто не поддержал.

Сами стражи порядка на протяжении всего действа систематически обращались к митингующим через громкоговоритель, призывали разойтись и предупреждали об ответственности, так как «мероприятие не согласовано с органами местного самоуправления».

Побывали участники несанкционированного шествия и у филармонии. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Быть может, на том бы все и закончилось, но митингующие, которых набралось уже чуть более трех десятков, вдруг направились в сторону Садовой площади. Тут к ним присоединились те, кто стоял за забором, и вышло шествие, в котором принимали участие более 100 человек, хотя в это число невольно вошли и полицейские.

Добравшись до областной филармонии, шествие прокричало там несколько лозунгов, и пошло в сторону улицы диктора Левитана. Тут, у памятника знаменитому диктору, была сделана вторая остановка – на этот раз уже в темноте, с фонариками. Полицейские все еще миролюбиво предлагали разойтись, предупреждая об ответственности.

Однако толпа не послушалась и пошла к площади Победы, остановившись в итоге прямо у облсуда.

Здесь продолжились выкрики, однако закончилось дело подъездом автозаков, куда усадили нескольких задержанных – трудно сказать, за что именно их задержали, так как полицейские выводили их буквально из темноты. При этом стражи порядка продолжали призывать всех разойтись. На тот момент энтузиазм у собравшихся мало-помалу иссяк, да и холод сделал свое дело – вскоре площадь опустела.