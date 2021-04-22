Владимирский театр кукол: «Мы мечтаем переименовать остановку «улица Гагарина»

Спектакль "Стойкий Оловянный солдатик".

Начать их в четверг, практически посреди недели, решили не случайно: из-за «коронавирусных» ограничений и ремонта в здании театра, было увеличено количество спектаклей в день. Сделано это для того, чтобы расширить аудиторию да и, что греха таить, увеличить выручку. Все-таки заполняемость залов на каждый спектакль не должна превышать 75 процентов от общей вместимости. Вот поэтому и показывают их не только по выходным, но и в будни.

Для владимирских зрителей гастролеры привезли три спектакля. Самым маленьким покажут спектакль по мотивам русской народной сказки «Теремок». Посмотреть представление будет интересно и тем малышам, которые уже видели постановки по сказке.

- У нас тоже есть спектакль по этой сказке – «Теремок. Сладкая история», но версии двух театров совсем разные. Если у артистов из Кемерово спектакль больше производственный, то у нас больше кондитерский, - объясняет директор Владимирского областного театра кукол Ирина Попова.

Для ребят постарше покажут историю кукольной любви «Стойкий оловянный солдатик» и «Летучий корабль», рассказывающий о Ваньке, сумевшем создать чудо из чудес после многих опасностей и приключений. Несмотря на то, что театр назван в честь советского писателя, спектаклей по произведениям Гайдара не привезли, хотя в репертуаре есть постановка «Чук и Гек». Его кузбасские артисты обещают привезти позднее – когда «обкатают» постановку.

Ирина Попова, Роман Кузнецов и Марина Протасова. Фото: Полина Немчинова

Владимирские и кемеровские артисты уверены, что эти гастроли станут началом большой и долгой дружбы, ведь перед этим местный театр кукол уже побывал с гастролями на Кузбассе. Как всегда на гастролях, артистам приходится сталкиваться со сложностями. Для владимирских артистов, привыкших к большой сцене, тяжело оказалось разместить декорации к некоторым спектаклям на сцене театра кукол Кузбасса, который находится на первом этаже жилого дома. Впрочем, артисты мечтают, что когда-нибудь их театр окажется в отдельном здании.

- В ноябре будет 60 лет, как театр находится на первом этаже жилого дома в центре. Постепенно мы расширялись и сейчас занимаем практически весь первый этаж, кроме двух квартир. С жильцами дружим, но никаких поблажек у нас для них нет, билеты покупают, как все! Но если мне удастся добиться для нас другое помещение, я, наверное, памятник себе поставлю – как раз около нового театра! – шутит директор театра кукол Кузбасса Роман Кузнецов.

У артистов и режиссера Владимирского областного театра кукол тоже есть мечта – переименовать остановку «улица Гагарина» и назвать ее «Кукольный театр на улице Гагарина».

- Мы ни в коей мере не хотим обижать Гагарина, но многие жители Владимира, даже уважаемые люди, не знают, что у нас здесь кукольный театр, что он работает, - объясняет главный режиссер Владимирского театра кукол Марина Протасова.

Правда, выступать в этом году с такой инициативой в театре не собираются – говорят, время не подходящее, как раз юбилей полета в космос, лучше дождаться круглой даты у театра.