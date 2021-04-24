Во Владимирской области не идут работать на скорую из-за обучения в ординатуре

. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На днях областной департамент здравоохранения рассказал, как реализуется в регионе программа по привлечению врачей на станции скорой помощи в города с населением более 50 тысяч человек (по ней доктора получают по два миллиона рублей, а фельдшеры по одному миллиону).

«Достойное количество»

По сведениям облздрава, во Владимире на станцию скорой помощи по этой программе устроились работать два врача и четыре фельдшера, а на Муромскую СМП пришел один доктор.

- Программа только начала реализовываться, поэтому мы в самом начале, а эти цифры — лишь промежуточные итоги. Время покажет, насколько она эффективна, - говорит официальный представитель департамента здравоохранения Андрей Трохин.

В облздраве заметили, что в прошлом году по похожей программе, связанной с привлечением участковых врачей, работать пришли 48 специалистов, что само по себе — результат хороший. В руководстве областным здравоохранением надеются, что и здесь итоги будут не хуже.

- Наиболее острая проблема с кадрами на «скорой помощи» стоит во Владимире. В целом по области проблема менее острая, - объяснил Трохин.

Главный врач владимирской «скорой» Георгий Жуков не скрывает, что дефицит кадров есть, но проблема решается. Причем специалистов удается найти и без обещаний миллионов.

- Безусловно, программа дает положительные результаты, но я, как руководитель, и без нее в прошлом году смог привлечь 56 новых медработников, а в этом году — еще 30 человек, - говорит Георгий Жуков. - Из них лишь шесть человек попали под программу, а остальные пришли по «доброй воле». Сейчас у нас заступает по 16 бригад в сутки, что ниже норматива, однако оперативная обстановка такова, что этого числа пока достаточно, хотя нельзя сказать, что мы везде успеваем.

По словам Жукова, сейчас бригады укомплектованы полностью — медики трудятся по парам, да и водителей хватает. Кстати, на станцию пришло работать и достаточное количество докторов, хотя рядовые сотрудники СМП Владимира еще год назад сетовали, что врачи не идут.

- На данный момент у нас ежесуточно заступают реанимационная бригада, бригада педиатров, психиатрическая и общепрофильные врачебные бригады, - заключил Георгий Жуков, пообещав, что через какое-то время станция сможет выпускать количество бригад, «достойное областного центра».

Врач по призванию

Немного иначе обстоит дело в других крупных городах области. Как признался главный врач Муромской станции скорой помощи Владимир Сорокин, фельдшеров ему исправно поставляет Муромский медколледж, и специалистов этого профиля достаточно, а вот врачи на работу не идут.

- Врачебных кадров для станций СМП вообще мало по стране, - говорит Владимир Сорокин. - Потому что если взять вопрос подготовки врачей, то сейчас выпускники медвузов имеют право работать только врачом-участковым, чего раньше не было. И чтобы стать врачом скорой, выпускнику необходимо два года готовиться в ординатуре. Крайне редко кто-то готов идти в ординатуру по «скорой помощи» - в основном туда идут люди, которые подрабатывали на «скорой» во время учебы в институте. И если раньше любой врач любой специализации без сертификата по СМП имел право подрабатывать на «скорой», то теперь это запрещено. А без сертификата врачу попасть на работу в «скорую» просто невозможно.

И все-таки в Муроме надеются, что программа поможет, хотя очереди в отделе кадров пока и не наблюдается. Кстати, в городе на Оке сейчас ежесуточно заступают по 12 бригад СМП, что как раз соответствует нормативу.

Молодежь калачом не заманишь

Согласен с коллегой главный врач Ковровской станции скорой медицинской помощи Александр Коптев. У него ситуация еще хуже — если в Муроме хотя бы комплект фельдшеров, то тут и тех недочет.

- По врачам у нас укомплектованность около 23 процентов, а по фельдшерам около 53. Из 400 ставок фельдшеров на линиях фактически работают 107 человек. Это приводит к тому, что практически все они совмещают ставки, - сетует доктор Коптев.

По словам главврача, выпускники Ковровского медколледжа по 15 человек ежегодно приходят к ним на станцию на практику, работают бок о бок с опытными специалистами, но почему-то почти не возвращаются уже с дипломами.

- В прошлом году пришли только трое, еще трое изъявили желание прийти к нам работать в этом году. Куда они уходят и почему – трудно сказать, - говорит Александр Коптев. - Наверное, изменилась молодежь.

По врачам ситуация не лучше: если фельдшеры родились и учились в Коврове, то доктора просто не хотят возвращаться на родину из городов, где получали образование, даже если выучились в ординатуре на СМП. Причем, по словам Коптева, зарплаты предлагаются по меркам региона хорошие — почти 68 тысяч рублей врачу и 41 тысяча рублей фельдшеру.

- Вся надежда на фельдшерский состав. Потому что на «скорой» должности врачей и фельдшеров мало чем отличаются. К тому же идет тенденция к тому, что бригады анестезиологов-реаниматологов, педиатров и психиатров могут убрать. В принципе, любой работник «скорой помощи» должен быть и анестезиологом, и педиатром, и даже психиатром. Работа эта суточная, тяжелая и порою грязная. Быть может, и это отпугивает людей, - резюмировал Александр Коптев.

Кстати, сейчас в Коврове все врачи — пенсионеры, молодежи нет совсем.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В небольших районах ситуация на «скорой» пока еще относительно стабильная. Например, главный врач Камешковской ЦРБ Сергей Тимкин рассказал, что у него ежесуточно на смену заступают по три бригады СМП, что соответствует нормативу. Однако проблемы имеются на других «фронтах».

- У нас молодые фельдшеры больше как раз стремятся на «скорую», чем в те же ФАПы. И наиболее острая ситуация складывается на участках — не хватает врачей-терапевтов общей практики. Во многом сказывается то, что на участковых врачей взвалили огромную работу — вакцинацию, диспансеризацию, наблюдение — документации тоже масса, но при этом люди получают минимальные зарплаты, - говорит Сергей Тимкин.