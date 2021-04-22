Отремонтированные лестницы и площадки для выгула собак: какие наказы владимирцев выполнят депутаты в этом году

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Да, на выполнение наказов избирателей народные избранники потратят пятьдесят миллионов рублей, каждый из 25 депутатов выполнит пожеланий избирателей на два миллиона.

Лучшее – детям. И собакам

Как оказалось, самое популярное пожелание владимирцев – детские площадки, точнее – оборудование для игр детям на улице. По крайней мере, поставить его во дворах обещает практически каждый парламентарий. Итак, детское оборудование установят во дворах практически по всему городу – от улиц Соколова-Соколенка и Добросельской до Московского шоссе, улицы Бородинская в Пиганово и Судогодского шоссе. Всего детское оборудование – горки, качели и прочее – установят в 44 дворах. Суммы на них потратят разные – от 100 до 600 с лишним тысяч на один двор.

Также детская площадка сразу на два дома появится около домов №36 и №38/2 по улице Северной, на пять домов – около домов №70, №46/12, №72 по улице Мира, № №10 по улице Фейгина, №17 по улице Усти-на-Лабе. Также для детей отремонтируют зал в школе №34, фасады школы №45 в микрорайоне Энергетик, резиновое покрытие на спортивной площадке на территории школы №1, покрытие в детском саду №114, установят большую детскую горку около домов 63-65 на улице 1-ая Пионерская.

Из неожиданных пожеланий, которые решено воплотить в жизнь, - организация места выгула собак напротив дома №43 по улице Луначарского и дома №1 по улице Усти-на-Лабе с полным оборудованием площадки. На это аккурат уйдет два миллиона рублей.

Да будет свет!

Второй по популярности наказ – дороги. Кстати, они стабильно держат первенство по число жалоб, если верить анализу Центра управления регионом. Итак, депутаты обещают отремонтировать Пожарный проезд и дорогу по улице Маяковского, подъезд к домам №№28, 30 и 38 по улице Юбилейной, дорогу на проезжей части при заезде к дому №5 по Суздальскому проспекту, асфальт около дома №9 на улице Песочной и около домов №№25 и 27Ж на Судогодском шоссе, а также устроить пешеходные дорожки в районе дома №177 по улице Добросельская, дома №37а по улице Комиссарова и входной дорожки в детский сад №75.

По просьбам трудящихся в порядок приведут две лестницы - в районе дома №60 по проспекту Ленина и в районе дома №5 на Нижней Дуброве, тротуары вдоль дома №5 по Суздальскому проспекту, на улице 9 Октября в Оргтруде, от рынка "Восток-1" до дома №76а по улице Юбилейной, от детского сада до дома №12 в микрорайоне Лесной, а также в сквере этого же микрорайона. Не забыты и дворы: ремонт ждет дворы у дома №30 по улице Юбилейная, домов №№5, 7 и 11 по улице Безыменского.

Займутся депутаты и освещением. Его на народные деньги обустроят в парке «Загородный», проведут линию электроосвещения вдоль нового тротуара, ведущего к ЖК «Добросельский», мимо домов №188-б, 188д, 188г, и в нижней части улицы Минина.

Скажут «да» спорту

Ощущают владимирцы и дефицит спортивных площадок. Откликаясь на их просьбы, депутаты устроят спортивную площадку на бульваре Художника Иванова за два миллиона, поставят турники около школы бокса и ограждение хоккейного корта в районе домов №139а, 139-б по улице Лакина, продолжат благоустройство территории Красносельских прудов – две волейбольные площадки (с торца дома 3б по улице Комиссарова) и детскую площадку, обустроят спортивную площадку в микрорайоне Веризино. Открытые спортивные площадки, на которых можно тренироваться летом, устроят около сквера «Эра 2000» на улице Мира, 25 и в районе дома №75 на улице Северная и домов №№2 и 4 на Электроприборовском проезде.

Заодно в городе облагородят скверы. По два миллиона потратят на благоустройство сквера на улице Казарменная и Грибоедовского ("Курсантского") сквера, правда, что там конкретно появится – пока не ясно. Новый сквер организуют и в районе домов №№9, 12 по улице Тракторной – на это выделят чуть больше, чем 1 300 000 рублей.