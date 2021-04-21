Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 21 апреля 2021 года: на выпускные в школах не пустят родителей

Также кроме учащихся в школы не будут никого пускать и во время сдачи экзаменов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусом. И на девять часов утра 21 апреля 2021 года на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 64 случая заболевания Covid-19.

И вот как распределились случаи по районам области:

- 15 сл. в г. Владимире,

- 7 сл. в Ковровском,

- по 6 сл. в Муромском, Гусь-Хрустальном и Петушинском районах,

- по 5 сл. в Киржачском и Кольчугинском районах,

- 4 сл. в Александровском,

- по 2 сл. в Меленковском, Судогодском, Юрьев-Польском и Собинском районах,

- по 1 сл. в Селивановском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 394 случая заболевания (7196 сл. в г. Владимире, 3846 сл. в Гусь-Хрустальном, 3462 сл. о. Муром, 2240 сл. в Ковровском, 1969 сл. в Александровском, 1812 сл. в Петушинском, 1335 сл. в Юрьев-Польском, 1246 сл. в Вязниковском, 1359 сл. в Кольчугинском, 1177 сл. в Суздальском, 1004 сл. в Собинском, 918 сл. в Киржачском, 873 сл. в Меленковском, 727 сл. в Гороховецком, 678 сл. в Камешковском, 676 сл. в Селивановском, 479 сл. в Судогодском, 397 сл. в г. Радужном).

Тем временем, неожиданно вновь всплыла тема с запретами массовых мероприятий в садиках и школах. Впрочем, оно и не удивительно, ведь близится время выпускных. Так, наши читатели рассказали, что в одном из детсадов областного центра резко ужесточили требования, запретив массовые мероприятия даже на улице.

- Наших детей должны были фотографировать на улице, мы уже начали выбирать макеты и вдруг все отменилось. Воспитатели объяснили это тем, что из Роспотребнадзора на днях пришла бумага, которая запрещает подобные массовые мероприятия из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки. Напугали третьей волной коронавируса, - говорит Вероника, жительница областного центра.

В областном управлении Роспотребнадзора пояснили, что никаких новых постановлений не выходило и не рассылалось. В регионе, как и по всей стране, продолжают действовать ограничения, установленные еще в ноябре прошлого года. По ним все массовые мероприятия запрещены вплоть до 1 января 2022 года.

- Нам сейчас нельзя расслабляться. Понятно, что люди устали от масок, ходят без них и по магазинам, ездят на автобусах, ходят в храмы. Но нужно еще немного потерпеть, чтобы не вызвать нового всплеска заболеваемости, - отметила Марина Колтунова, специалист областного управления Роспотребнадзора.

К слову, в ведомстве решили "ослабить вожжи" и все-таки разрешить родителям дошколят, которые уходят в этом году из детского сада, присутствовать на выпускных. Распространится ли это решение на выпускников школ, пока неизвестно.