На Ерофеевском спуске началась борьба с «перебежчиками»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как только стало известно, что во Владимире возле бывшего здания областного сборного пункта военкомата находиться опасно для жизни, автобусная остановка от него «переехала» на сто метров вперед — за перекресток с улицей Гагарина и Ерофеевским спуском, «прихватив» с собой пешеходный переход. Но не всем жителям это понравилось.

К остановке горожане с трудом, но привыкли, а вот к новой «зебре» нет — мешали полное отсутствие тротуара на другой стороне и элементарная боязнь попасть под колеса автолюбителей, которые тоже не привыкли к новому переходу. В результате половина пешеходов, рискуя угодить под машину, продолжила перебегать улицу на месте старого перехода. Особенно это касалось тех, кому нужно было подняться к Соборной площади по лестнице, ведущей к воротам сборного пункта.

Пару дней назад в соцсетях Владимира горожане рассказали, что злополучную лестницу коммунальщики закрыли ограждениями, но защиту сломили сами пешеходы — владимирцы просто отставили барьеры в сторону и продолжили ходить так, как удобно.

- Так как жители по привычке перебегают в этом месте через дорогу, во избежание несчастных случаев, травм, смертей и ДТП было принято решение ограничить пешеходам выход на проезжую часть в неположенном месте, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Алексей Алекин.

Бригада дорожников 20 апреля поставила на месте старой «зебры» металлическое ограждение, которое должно помешать «бегункам-нарушителям». Закроют и лестницу, что вела к Сборной площади. Наш источник в мэрии уточнил, что ее перекроют, так как по ней «некуда ходить».

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

«Ложкой меда» в проблеме Ерофеевского спуска стало долгожданное начало строительства тротуара, ведущего к улице Гагарина от новой остановки. Сейчас на этом месте установлены бордюры и засыпан щебень.

- А асфальт положат немного позже, - рассказал Алексей Алекин и сослался на то, что асфальтные заводы пока еще не начали работать. Последние работают в сезон, и на зиму закрываются.

Кстати, в областном военном комиссариате тоже начали действовать — ранее руководству военкомата предписали оградить аварийное здание сборного пункта, создав между ним и улицей «буферную зону», а проще говоря — запас места на случай, если здание рухнет, чтобы никого не задело обломками.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Правда, пока вместо глухого забора бывший сборный пункт оградили хлипкими металлическими барьерами с угрожающим предупреждением, что здесь «ведется видеонаблюдение».

Напомним — по словам сотрудников мэрии, и остановку и пешеходный переход на Ерофеевском спуске обязательно вернут на старое место, но только тогда, когда военкомы смогут «принять меры по безопасности здания сборного пункта». Иначе говоря — быть может, что никогда.