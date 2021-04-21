Библионочь-2021 во Владимире: разбираем Марс на атомы, проходим квесты, спускаемся в книгохранилище

. Фото: Виктория СУХОВА

В прошлом году из-за пандемии «Библионочь» прошла в онлайн-формате, однако на этот раз все будет «по-настоящему» - с личным посещением библиотек. Гостей ждет насыщенная и разнообразная программа.

«Комсомолка» составила топ самых интересных мероприятий, которые точно нельзя пропустить.

«Черная дыра» и «Путешествие с Алисой Селезневой»

23 апреля в 16.30 пройдет игра-квест «Миллион приключений, или путешествие с Алисой» по книгам Кира Булычева. Один из отделов Центральной городской библиотеки превратится в рубку космического корабля: появится пульт управления звездолетом, а задания квеста ребята получат от робота, ведущего корабль. Как и Алиса Селезнева, юные гости будут собирать необычных зверей для московского зоопарка, помогать жителям планеты Шелезяка, сражаться с космическими пиратами и даже сумеют разгадать тайну Черного Странника.

Участие в квесте – по предварительной записи. Чтобы записаться, можно позвонить по телефону 32-15-84 или зайти для этого в библиотеку. Запись у сотрудника детского абонемента.

Место проведения: филиал №2 Центральной городской библиотеки (проспект Ленина,12).

Еще один квест - «Черная дыра» предназначен для взрослых посетителей. После первого удачного запуска человека в космос ученые разработали шатл для полета на Марс, но по пути следования он попал в черную дыру и на долгие года пропал с радаров. За 40 минут участникам необходимо решить все загадки черной дыры и выбраться в свое время.

Чтобы принять участие в квесте, нужно пройти регистрацию на сайте Владимирской областной научной библиотеки.

Время проведения: 24 апреля с 20.00 до 00.00.

Встреча с писателем

24 апреля в 20 часов в областной научной библиотеке пройдет встреча с писателем и телеведущим Александром Архангельским. Он расскажет о работе над книгой «Русофил. История жизни Жоржа Нива, рассказанная им самим». Также гость «Библионочи» расскажет о своей работе на телевидении в аналитической программе «Тем временем», поделится своими мыслями о современных авторах, раскроет секрет своей работоспособности.

Александр Архангельский. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, встреча с Архангельским — единственное мероприятие, которое можно будет увидеть еще и в режиме онлайн.

«Разберем на атомы Марс»

На втором этаже научной библиотеки в 20.15 начнется научно-популярное ток-шоу от Информационного центра по атомной энергии. Три эксперта из разных областей знаний обсудят Марс.

Какие технологии могут помочь космонавтам покорить космос, расскажет лектор Владимирского планетария Нина Рябова. При каких условиях могла бы возникнуть жизнь на Марсе? Стоит ли ее искать на Красной планете? Поставлена ли точка в поиске марсиан? На эти вопросы ответит биолог Анастасия Рожкова. Подборку художественных книг о колонизации Марса от «Марсианских хроник» Рэя Брэдбери до «Ночью на Марсе» братьев Стругацких рассмотрит кандидат филологических наук Ольга Смирнова.

Для посетителей также будет работать «Атомная игротека», где можно будет сразиться в «Хронограф» и «Чепухатом», собрать головоломки, а также узнать, что такое альтернативные источники энергии, и самостоятельно провести эксперименты с макетом ветрогенератора, солнечной панелью, элементом Пельтье.

Экскурсия в книгохранилище

По традиции, в течение всего вечера посетители смогут попасть в святая святых научной библиотеки — в книгохранилище, куда в обычный день посторонних не пускают. Только в библионочь экскурсоводы рассказывают, как ухаживают за книгами, чтобы сохранить их для потомков. И исключительно в перчатках разрешают полистать издания XVIII века.

Музыка, спектакли, мастер-классы

Во всех библиотеках будут «работать» творческие зоны.

23 апреля в Центральной городской библиотеке (Суздальский проспект, 2) в 20 часов пройдут саунд-чтения. Владимирцев приглашают послушать и почитать любимые стихотворения о космосе, Вселенной, Гагарине. Чтение пройдет под умиротворяющие звуки ханга (перкуссионный инструмент, состоящий из двух соединенных металлических полусфер), на котором сыграет Артем Каталевский. Среди читающих будут разыграны призы.

24 апреля в конференц-зале научной библиотеки в 20 часов Владимирский театр кукол покажет спектакль на подушках «Теремок». В 21 час музыкально-просветительский театр филармонии представит концертную программу «Музыкальная галактика». В большом читальном зале в это время театр драмы представит постановку «Ангельчик», а камерный струнный оркестр сыграет «Музыку в джинсах».

Музыкальная галактика. Фото Владимирской областной филармонии.

Кроме того, посетителей ждут мастер-классы по росписи пряника, по созданию подставки для кофе из газетных трубочек и пасхальной куклы. Кроме того, можно будет научиться рисованию на воде «эбру» и сделать кулон «стрекоза».

Мастер-класс по росписи пряника. Фото областной научной библиотеки.

Не придется скучать в областной библиотеке для детей и молодежи. В 18.10 посетителям покажут спектакль «Облако в штанах», в 18.45 пройдет выступление Юрия Монахова, групп «Одна ночь», «Вне трафика», «Фен». В программе вечера также викторины, игры, кинопоказы. Кстати, вход хоть и свободный, но требует предварительной записи!

Подробную программу можно посмотреть на официальных сайтах библиотек:

- Владимирской областной научной библиотеки

- Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи

- Центральной городской библиотеки города Владимира