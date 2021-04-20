В «АДМ» ответили властям Владимира по поводу «транспортного коллапса»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Компания «АДМ» распространила днем 20 апреля по СМИ письмо, в котором ответило на претензии к ее работе, обвинив в своих бедах «коронавирусный» 2020-й год, а также администрацию города, которая не стала помогать перевозчикам.

«Сложный период»

«Невозможность осуществлять движение по причине блокировки счетов со стороны налоговых органов с большой натяжкой можно назвать «ультиматумом», - говорит руководство компании, имея ввиду ситуацию, когда с понедельника они всерьез собирались перестать выходить на маршруты Владимира.

В «АДМ» признались, что по итогам 2020 года имели чистый убыток в 183 миллиона рублей, но на маршрутах при этом работать приходилось, как положено.

«А это означает, что содержался штат более 600 человек, выводились на маршруты практически пустые автобусы, которые надо было заправлять и обслуживать», - указано в письме. Тут же в «АДМ» уточнили, что 90 процентов прибыли направляют именно на содержание техники, топливо и зарплату сотрудников, при этом не забывая платить налоги. Таким образом, резюмируют в компании, положение перевозчиков в целом пошатнулось не из-за плохого менеджмента, а по другим причинам, среди которых «отсутствие у городских властей желания поддерживать городские предприятия в сложный период».

«Основная причина - отсутствие заключенных долговременных контрактов с городом на перевозки. Городские власти, по понятной только им причине, до настоящего времени основную массу контрактов с ООО «АДМ» заключают всего лишь на месяц, - объясняют перевозчики.

Чем именно мотивировали власти заключение контрактов всего на месяц в компании обещали объяснить чуть позже. В сложной ситуации, говорят в «АДМ», им пришлось идти в налоговую инспекцию с просьбой о рассрочке, но и тут их постигла неудача. Владельцам автобусов не хватило двух важных документов.

«К заявлению должны быть приложены заключение и акт оценки о наступлении форс-мажорных обстоятельств, выданные органом местного самоуправления (то есть администрацией города Владимир). Именно отсутствие этих документов и послужило поводом к отказу в рассрочке по налогам и возникновению блокировки расчетных счетов компании», - объясняют в «АДМ».

По словам перевозчиков, они пытались попросить у горадминистрации эти бумаги, но их обращение власти назвали - далее цитата: «простодушным заявлением» ООО «АДМ» (которое, по их мнению, выглядит «идиотом») о том «что вопросы с налоговой должна «порешать» администрация города Владимира».

Такой ответ в компании называют не иначе, как отсутствием вежливости и некомпетентностью чиновников по отношению к рядовым владимирцам, которые трудятся на предприятии.

Масло в огонь

По мнению руководства компании, потеря прибыли даже в 20-30 процентов может привести к кризису любого перевозчика, и мнение чиновников, что только «АДМ» не справилась, как минимум голословно.

«Единственное муниципальное транспортное предприятие, которое по штату, парку техники и объему муниципальных контрактов можно сравнивать с компанией «АДМ», многомиллионную государственную поддержку на покрытие «пандемийных» убытков получило», - заявляет руководство компании, явно намекая на «Владимирпассажиртранс».

В компании отметили, что в сложившейся ситуации мэрия областного центра вместо помощи только подливает масла в огонь. К примеру, мэрия подала иски по арендным платежам на сумму более 20 миллионов рублей. Первое судебное заседание состоится 29 апреля.

«Фактически, на сегодня предприятие вынуждено самостоятельно справляться с возникшими проблемами и последствиями пандемии. И «АДМ» не отказывается от своих обязательств и надлежащим образом выполнит свои контрактные обязательства до момента окончания срока действия контрактов», - резюмируют в компании. – «А городские власти в очередной раз, видя наличие у транспортного предприятия города серьезнейших проблем, «умывают руки», огульно и безосновательно обвиняя компанию «во всех смертных грехах», грозя проверками прокуратуры, штрафами и вызывая руководителей на разнообразные комиссии. Вместо того чтобы совместными усилиями попытаться решить действительно сложную и серьезную городскую проблему».

Нам в итоге удалось получить комментарий от пресс-службы мэрии. Официальный представитель администрации Александр Карпилович на это письмо ответил следующее:

- Что касается письма, то свободу слова никто не отменял, и ООО «АДМ» вправе заниматься творчеством в тех объемах и форматах, в каких считает нужным, но в администрацию города Владимира никаких официальных обращений подобного рода пока не поступало. Мы будем и дальше внимательно отслеживать исполнение компанией «АДМ» условий муниципальных контрактов. На сегодня позиция, которую занимает компания, на наш взгляд, абсолютно адекватна. Потому что вчера в этот час из 100 единиц подвижного состава, предусмотренных по контракту, на маршрутах АДМ работало 97 единиц техники, то есть выход обеспечен. Если ситуация изменится, мы будем принимать другие решения.

При этом Александр Карпилович уточнил, что контракты на перевозки до проведения открытых конкурсов действительно заключаются временно, речь не идет обо всех без исключения маршрутах, на которых работает компания. Так что «АДМ», по словам официального представителя мэрии, просто «заняла позицию обиженного».

Что касается ситуации, в которой у «АДМ» не получилось взять кредиты якобы из-за отсутствия бумаги о форс-мажоре, то наши источники в мэрии на это заметили, что в городе семь перевозчиков, и все они, даже мелкие, за исключением «АДМ» эти выплаты получили. По словам собеседника, у последних просто есть проблемы с кредитной историей. Однако нам подтвердить это заявление пока не удалось.