Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 20 апреля 2021 года: трем городским больницам подарили пульсоксиметры

Фото предоставлено региональным отделением ОНФ.

Статистика по коронавирусу от 20 апреля не принесла каких-нибудь уникальных данных. Вслед за новыми минимальными данными по суточной заболеваемости, имевшей место вчера, 19 апреля, на следующий день этот показатель традиционно подрос.

На девять часов утра 20 апреля 2021 года на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 65 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. И вот как они распределились по районам региона:

- 18 сл. в г. Владимире,

- 8 сл. в Муромском,

- 7 сл. в Гусь-Хрустальном,

- по 5 сл. в Александровском и Ковровском районах,

- по 4 сл. в Киржачском и Петушинском районах,

- по 3 сл. в Суздальском и Меленковском районах,

- по 2 сл. в Кольчугинском и Судогодском районах,

- по 1 сл. в Собинском, Селивановском и Юрьев-Польском районах, а также в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 330 случаев заболевания (7181 сл. в г. Владимире, 3840 сл. в Гусь-Хрустальном, 3456 сл. о. Муром, 2233 сл. в Ковровском, 1965 сл. в Александровском, 1806 сл. в Петушинском, 1333 сл. в Юрьев-Польском, 1246 сл. в Вязниковском, 1354 сл. в Кольчугинском, 1176 сл. в Суздальском, 1002 сл. в Собинском, 913 сл. в Киржачском, 871 сл. в Меленковском, 727 сл. в Гороховецком, 678 сл. в Камешковском, 675 сл. в Селивановском, 477 сл. в Судогодском, 397 сл. в г. Радужном).

.

Тем временем, в рамках акции #МыВместе три больницы Владимира - №2, 5 и 6 получили по 17 пульсоксиметров от активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта. Средства на приобретение аппаратов для измерения сатурации выделил Петер Штегер, ответственный за партнерские связи между Владимиром и немецким Эрлангеном.

- Пульсоксиметры очень востребованы для диагностики коронавирусной инфекции, и не только для нее. Они нужны участковому врачу для диагностики заболеваний легких. Необходимы приборы и для врачей стационарных учреждений. Поэтому мы их раздадим по отделениям и врачам, – сообщила заместитель главврача по медицинской части городской больницы № 2 Ирина Павлова.

Сейчас пульсоксиметры в основном требуются для первичной диагностики пациентов, которые приходят к участковым врачам на осмотр с подозрением на коронавирус, а также пациентам, лечащимся от COVID-19 амбулаторно. С помощью новых аппаратов медики не пропустят момент снижения кислорода в крови пациентов.