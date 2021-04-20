Владимирские депутаты Госдумы увеличили свои доходы в пандемийный год

Григорий Аникеев является одним из самых богатых депутатов Госдумы РФ.

Депутаты Госдумы, представляющие 33 регион, обнародовали свои доходы за прошлый год. Пока многие простые люди пытались свести концы с концами, во время пандемии парламентарии активно зарабатывали.

Одним из самых богатых уже который год остается Григорий Аникеев. За год его доход увеличился на 380 миллионов рублей и составляет 2,73 миллиарда рублей. В собственности у депутата — три земельных участка площадью 13 тысяч квадратных метров, два жилых дома площадью одна тысяча квадратов, баня и два жилых помещения. Кроме того, Аникеев может похвастаться неплохим и разнообразным автопарком. Ему принадлежат автомобили «Hummer H2», «Mersedes-Benz G63 AMG», грузовик «Scania», мотоцикл, две моторные лодки, вертолет «AS 350 В3», вездеход, два прицепа и две машины медицинской службы. У ребенка депутата в безвозмездном пользовании находится квартира.

Доход Игоря Игошина в прошлом году тоже увеличился, хотя не в таких масштабах, как у его коллеги — всего на 646 тысяч рублей. Его заработок составил 5,47 миллиона рублей. Крупной недвижимости на Игошина не записано. Лишь служебная квартира площадью 62 квадратных метров и квартира 80 квадратов, находящаяся в безвозмездном пользовании.

Теперь посмотрим, сколько заработала сенатор Ольга Хохлова, представляющая в Совете Федерации Законодательное собрание региона. Хохлова увеличила свой доход на 600 тысяч рублей. В прошлом году она задекларировала 6,1 миллиона рублей. Ее супруг заработал 2,4 миллиона рублей, что на сто тысяч больше, чем в 2019 году.

Ольга Хохлова представляет 33 регион в СовФеде. Фото: Евгения АЩАУЛОВА

В собственности сенатора — земельный участок для огородничества (1 тысяча квадратных метров), квартира площадью 85 квадратов и автомобиль «Toyota RAV4». Ее муж владеет участком для личного подсобного хозяйства, двумя участками для дачного строительства и квартирой в 145 квадратных метров. Также у семьи есть четыре земельных участка общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров и три квартиры.

Сенатор Александр Пронюшкин заработал в прошлом году 7,7 миллиона рублей, обогатившись на 2,2 миллиона рублей по сравнению с 2019 годом. Его супруга заработала 70,6 тысяч рублей. Также в ее собственности участок площадью 1,9 тысячи квадратных метров для ведения личного полсобного хозяйства и жилой дом.

В декларации самого Пронюшкина значатся 11 земельных участков, квартира в 75 квадратов и кроссовер «Toyota RAV4». Также на него, супругу и двух детей записана квартира площадью 96 квадратных метров, в которой родители имеют по 11/24 доли, а дети по 1/24.