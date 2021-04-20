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Общество20 апреля 2021 1:00

Владимирские депутаты Госдумы увеличили свои доходы в пандемийный год

Самым богатым парламентарием по-прежнему остается Григорий Аникеев
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Григорий Аникеев является одним из самых богатых депутатов Госдумы РФ.

Григорий Аникеев является одним из самых богатых депутатов Госдумы РФ.

Депутаты Госдумы, представляющие 33 регион, обнародовали свои доходы за прошлый год. Пока многие простые люди пытались свести концы с концами, во время пандемии парламентарии активно зарабатывали.

Одним из самых богатых уже который год остается Григорий Аникеев. За год его доход увеличился на 380 миллионов рублей и составляет 2,73 миллиарда рублей. В собственности у депутата — три земельных участка площадью 13 тысяч квадратных метров, два жилых дома площадью одна тысяча квадратов, баня и два жилых помещения. Кроме того, Аникеев может похвастаться неплохим и разнообразным автопарком. Ему принадлежат автомобили «Hummer H2», «Mersedes-Benz G63 AMG», грузовик «Scania», мотоцикл, две моторные лодки, вертолет «AS 350 В3», вездеход, два прицепа и две машины медицинской службы. У ребенка депутата в безвозмездном пользовании находится квартира.

Доход Игоря Игошина в прошлом году тоже увеличился, хотя не в таких масштабах, как у его коллеги — всего на 646 тысяч рублей. Его заработок составил 5,47 миллиона рублей. Крупной недвижимости на Игошина не записано. Лишь служебная квартира площадью 62 квадратных метров и квартира 80 квадратов, находящаяся в безвозмездном пользовании.

Теперь посмотрим, сколько заработала сенатор Ольга Хохлова, представляющая в Совете Федерации Законодательное собрание региона. Хохлова увеличила свой доход на 600 тысяч рублей. В прошлом году она задекларировала 6,1 миллиона рублей. Ее супруг заработал 2,4 миллиона рублей, что на сто тысяч больше, чем в 2019 году.

Ольга Хохлова представляет 33 регион в СовФеде.

Фото: Евгения АЩАУЛОВА

В собственности сенатора — земельный участок для огородничества (1 тысяча квадратных метров), квартира площадью 85 квадратов и автомобиль «Toyota RAV4». Ее муж владеет участком для личного подсобного хозяйства, двумя участками для дачного строительства и квартирой в 145 квадратных метров. Также у семьи есть четыре земельных участка общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров и три квартиры.

Сенатор Александр Пронюшкин заработал в прошлом году 7,7 миллиона рублей, обогатившись на 2,2 миллиона рублей по сравнению с 2019 годом. Его супруга заработала 70,6 тысяч рублей. Также в ее собственности участок площадью 1,9 тысячи квадратных метров для ведения личного полсобного хозяйства и жилой дом.

В декларации самого Пронюшкина значатся 11 земельных участков, квартира в 75 квадратов и кроссовер «Toyota RAV4». Также на него, супругу и двух детей записана квартира площадью 96 квадратных метров, в которой родители имеют по 11/24 доли, а дети по 1/24.

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