Внутренний мир владимирцев изобразили на рентгене

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Посетители Областного диагностического центра теперь могут лицезреть прямо в холле 12 рентгеновских снимков, на которых изображаются разные органы человека. Однако от привычных R-изображений эти отличаются «доработкой», выполненной красками — на черепах, почках и других внутренних органах изображаются цветы, бабочки и прочие вещи, совершенно не вписывающиеся в привычные образы медицины.

Замысел изнутри

Автор выставки — владимирская художница Алина Власова. Сама Алина признается, что идею создать такие картины вынашивала год - после того, как увидела саму себя на рентгеновском снимке и поняла, что человеческое тело изнутри прекрасно по-своему.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Я как бы желала «залечить» патологию – поэтому здесь есть работы, которые сильно зарисованы, и болезни не видно, - объясняет Алина. - Этим я хочу передать, что если бы люди относились к себе с любовью, то они исцелялись бы сами, изнутри, и этих жутких диагнозов не было.

Может показаться, что все запутанно, ведь неспециалист вообще мало что может различить на R-снимке, а с доработками художника и вовсе замысел можно не понять. Однако Алина говорит, что так все и задумывалось.

- Я хотела сделать работы максимально непонятными, чтобы у людей не возникало других ассоциаций. Пока человек ждет своей очереди на обследование, знакомится с выставкой, она должна придать ему на уровне подсознания позитивный настрой, - рассказывает Власова.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

При этом представленные на рентген-картинах органы, оказывается, тоже выбраны не случайно — все они соответствуют определенным энергетическим точкам нашего организма.

За кадром

Руководитель Областного диагностического центра Алла Силкина, которая согласилась не только помочь автору с площадкой, но и предоставила рентгеновские снимки, считает, что главное - показать людям, что не стоит бояться обследоваться.

- Я не искусствовед, но мне очень приятно, что мы можем показать то, что делаем, ведь наша работа всегда остается за кадром. Но сейчас мы хотим донести, что диагностика очень важна. Читать лекцию скучно, а показать картины — куда более интересно, - полагает Алла Силкина.

По словам руководителя центра, ее доктора помогли Алине выбрать нужные снимки и объяснили, какие диагнозы изображены на «пластинах». Страшных недугов постарались избежать.

- К примеру, на одном из снимков виден череп с отверстием, оставшимся после операции. Такое имеет место быть и лучше показать людям, что так тоже можно жить, - говорит доктор Силкина.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Впрочем, врачи понимают, что реакция людей будет неоднозначной: кому-то необычная выставка понравится, а кто-то может и возмутиться — о вкусах не спорят. Тем не менее, в первый же день посмотреть на «внутренности в красках» собралось так много людей, что яблоку было негде упасть. Кое-кто даже делал селфи на фоне необычных картин. При этом никто негатива не высказал.

- Мы женщины и воспринимаем все эмоционально, поэтому картины очень нравятся, - говорили посетительницы.

А одна гостья призналась, что заметила в этих картинах то, что представляла сама.

- Я массажист, и когда делаю человеку массаж, как бы вижу в месте крестца распустившийся цветок. И когда увидела этот цветок в этом самом месте на картине, была крайне удивлена, - улыбается Светлана. - Это очень интересно.

КОНКРЕТНО

Выставку «За пределами видимости» можно увидеть в холле Областного диагностического центра, расположенного по адресу: Владимир, улица Каманина, 25а. Экспозиция будет работать до 9 мая включительно.