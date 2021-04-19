Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 19 апреля 2021 года: в регионе выявлено всего 62 новых случая

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владимирской области установлено новое минимальное значение в 2021 году по числу заболевших за сутки. Роспотребнадзор обновил данные, и на территории 33 региона на 10 часов утра 19 апреля лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. До этого меньше 64 заболевших за сутки мы не видели.

А вот как распределились случаи по районам области:

- 14 сл. в г. Владимире,

- по 6 сл. в Ковровском, Гусь-Хрустальном и Александровском районах,

- по 5 сл. в Муромском и Киржачском районах,

- 4 сл. в Петушинском,

- 3 сл. в Кольчугинском,

- по 2 сл. в Судогодском, Суздальском, Меленковском, Собинском, Селивановском и Юрьев-Польском районах,

- 1 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 265 случаев заболевания (7163 сл. в г. Владимире, 3833 сл. в Гусь-Хрустальном, 3448 сл. о. Муром, 2228 сл. в Ковровском, 1960 сл. в Александровском, 1802 сл. в Петушинском, 1332 сл. в Юрьев-Польском, 1246 сл. в Вязниковском, 1352 сл. в Кольчугинском, 1173 сл. в Суздальском, 1001 сл. в Собинском, 909 сл. в Киржачском, 868 сл. в Меленковском, 727 сл. в Гороховецком, 678 сл. в Камешковском, 674 сл. в Селивановском, 475 сл. в Судогодском, 396 сл. в г. Радужном).

Большинство врачей и чиновников связывают улучшение ситуации с вакцинацией. Кстати, во Владимире в выходных был преодолен психологический рубеж в 20 тысяч вакцинированных. Впрочем, все относительно. Во-первых, речь идет лишь о тех, кто получил только первый компонент вакцины (оба компонента вакцины есть лишь у около 14 тысяч человек). Во-вторых, это пока все равно меньше 10 процентов от общего населения Владимира. И даже запись на прививку не может порадовать – там надеются привиться в ближайшее время еще около трех тысяч владимирцев.

Напомним, что вакцинация от коронавируса во Владимире проводится в семи лечебных учреждениях города Владимира. Жители города могут записаться на вакцинацию по телефонам лечебных учреждений по месту жительства:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).