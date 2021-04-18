Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 18 апреля 2021 года: все пункты вакцинации попали на интерактивную карту

Фото: департамент здравоохранения Владимирской области

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора по состоянию на 11 часов утра, во Владимирской области лабораторно подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По городам и районам области случаи заражения распределились следующим образом:

16 во Владимире;

7 в Петушинском районе;

6 в Киржачском районе;

по 5 в Гусь-Хрустальном, Муромском, Александровском и Ковровском районах;

4 в Кольчугинском районе;

3 в Суздальском и Меленковском районах;

по 2 в Судогодском и Собинском районах;

по одному в Юрьев-Польском и Селивановском районах, а также в Радужном.

Таким образом, с начала эпидемии на территории региона подтверждено 31203 случая заражения коронавирусной инфекцией: 7149 во Владимире; 3827 в Гусь-Хрустальном районе; 3443 в Муромском районе и округе Муром; 2222 в Ковровском районе; 1954 в Александровском районе; 1798 в Петушинском районе; 1349 в Кольчугинском районе; 1330 в Юрьев-Польском районе; 1246 в Вязниковском раойне; 1171 в Суздальском районе; 999 в Собинском районе; 904 в Киржачском районе; 866 в Меленековском районе; 727 в Гороховецком районе; 678 в Камешковском районе; 672 в Селивановском районе; 473 в Судогодском районе; 395 в Радужном.

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Тем временем, департамент здравоохранения Владимирской области сообщил, что теперь найти пункты вакцинации жителям региона будет легче: для удобства все они теперь отображаются на «яндекс.карте». Чтобы найти процедурный кабинет, делающий прививку от коронавируса, достаточно набрать в поисковике такие слова, как «вакцинация» или «где сделать прививку». Карта покажет местоположение кабинета, а также время его работы.

Всего на сегодняшний день во Владимирской области развернут 51 стационарный прививочный пункт. Облздрав призывает жителей сделать прививку от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно по-прежнему через портал Госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.