Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 17 апреля 2021: цены на маски и антисептики снизились

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор по Владимирской области опубликовал новые данные по суточной заболеваемости коронавирусом. И на девять часов утра 17 апреля 2021 года во Владимирской области лабораторно подтверждено 65 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам области:

15 сл. в г. Владимире,

по 6 сл. в Гусь-Хрустальном, Муромском, Александровском и Петушинском районах,

по 4 сл. в Кольчугинском, Киржачском, Ковровском и Суздальском районах,

по 2 сл. в Меленковском, Судогодском и Собинском районах,

по 1 сл. в Юрьев-Польском, Гороховецком и Селивановском районах, а также в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 137 случаев заболевания (7133 сл. в г. Владимире, 3822 сл. в Гусь-Хрустальном, 3438 сл. о. Муром, 2217 сл. в Ковровском, 1949 сл. в Александровском, 1791 сл. в Петушинском, 1345 сл. в Кольчугинском, 1329 сл. в Юрьев-Польском, 1246 сл. в Вязниковском, 1168 сл. в Суздальском, 997 сл. в Собинском, 898 сл. в Киржачском, 863 сл. в Меленковском, 727 сл. в Гороховецком, 678 сл. в Камешковском, 671 сл. в Селивановском, 471 сл. в Судогодском, 394 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, Владимирстат проанализировал, как изменились цены в регионе. Индекс потребительских цен по Владимирской области в марте по сравнению с февралем составил 100,7%, в том числе на продовольственные товары – 100,9%, непродовольственные товары – 100,9%, услуги – 100,2%.

Но нас интересуют только вещи, связанные с коронавирусом. Так вот за месяц снизились цены на санитарно-гигиенические маски – на 17,5% и антисептики для рук – на 4,1%. Спрос уменьшился, вот и стоимость средств индивидуальной защиты уменьшилась.