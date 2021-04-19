Железнодорожный вокзал Владимира в мае будут снова ремонтировать

. Фото: Александр УТКИН

Горьковская железная дорога на днях сообщила о планах переоборудования нескольких крупных вокзалов для удобства людей, ограниченных в физических возможностях. В списке на такое переоборудование значился и Владимир.

Новый подъемник

Многие жители региона удивились — ведь на железнодорожном вокзале областного центра уже есть пандусы для инвалидов-колясочников, шрифты Брайля, и даже существует подъемник? Зачем же делать то, что уже существует?

Однако в ГЖД объяснили, что новый «апгрейд» вокзала станет значительно серьезнее, и одними только пандусами на этот раз дело не обойдется. Впрочем, теперь их тоже станет больше, да и существующие обновят.

- Работы по адаптации вокзального комплекса Владимира для доступа маломобильных граждан начнутся в мае 2021 года и продлятся 6 месяцев. В рамках работ установят пандусы на входах в здание вокзала и в помещение справочной. Существующие пандусы со стороны привокзальной площади, а также при входе на перрон будут оборудованы поручнями, - рассказала официальный представитель Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Наталья Ворожцова.

Помимо пандусов, для людей на инвалидных колясках построят наклонный подъемник, оборудованный кнопкой вызова персонала. Благодаря этому подъемнику можно будет перемещаться между первым и вторым этажами терминала. Точно такие же подъемники должны установить вдоль каждой лестницы, ведущей к посадочным платформам с пешеходного моста.

Что касается туалета для инвалидов-колясочников, то таковой уже имеется на первом этаже вокзала — напомнили в ГЖД.

Что такое текстофон

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Однако самыми необычными новшествами, которые ожидают вокзал Владимира, пожалуй, станут специальные устройства, предназначенные для людей, пользующихся слуховыми аппаратами.

- В проекте предусмотрена индукционная система, применяемая в виде портативных систем и настенных индукционных петель, - объясняют железнодорожники.

Говоря простым языком, под индукционной петлей в данном случае понимается устройство-передатчик, которое передает усиленные звуковые сигналы на слуховой аппарат человека. Сам слуховой аппарат специально для этого должен быть переключен на особый режим приема.

Планируется, что такие индукционные петли «оплетут» практически весь железнодорожный вокзал: их установят на рабочих местах кассиров, в помещениях дежурных по вокзалу, в местах отдыха маломобильных граждан и даже в кабинетах руководства терминалом. Таким образом, слабо слышащий человек сможет довольно просто получать необходимую информацию повсюду.

Но и это еще не все — кроме индукционных петель для людей со слабым слухом установят «устройства коммуникативной системы», именуемые текстофонами. Текстофоны представляют из себя устройство, которое при помощи специальных программ преобразует устную речь человека в текст на экране, что существенно упрощает общение между глухим и человеком, не владеющим навыками сурдоперевода.

Третье новшество коснется билетных касс. Кроме индукционных петель и текстофонов, здесь обустроят специальную низкую стойку, чтобы инвалиды-колясочники могли без проблем покупать билеты.

Низ окна такой кассы, по нормативу, должен быть на высоте не более 80-85 сантиметров над полом, при этом ширина проема для ног должна быть не меньше 75 сантиметров, а глубина кассы — как минимум полметра, чтобы человеку на коляске было максимально удобно. Именно такие стойки появятся на вокзале Владимира.

На все эти работы Горьковская железная дорога планирует потратить почти 48 миллионов рублей.

КСТАТИ

На сегодняшний день подобные, но менее масштабные работы уже проведены на других вокзалах Владимирской области. Как сообщает ГЖД, на станциях Муром, Ковров, Вековка, Вязники, Гороховец и Петушки были адаптированы для удобства инвалидов туалетные комнаты, а также привокзальные территории и залы ожидания. Также на Вековке, в Вязинках, Гороховце и Петушках установили пандусы. Кроме того, в кассах вокзалов Гороховца и Вязников поставили индукционные петли.