В футболе только девочки: во Владимире стартуют тренировки по мотивам диснеевских мультфильмов

На Первенстве России команда Сириус заняла третье место. Фото предоставлено ДЮСШ по футболу Сириус

В футбол играют только мужчины, здесь девчонкам не место. С этим стереотипом, навязанным нам обществом, уже несколько лет борется 21-летний арбитр Александра Лещенко. Чтобы популяризировать этот вид спорта среди юных представительниц слабого пола, три года назад она создала первую во Владимире школу футбола для девочек «Сириус».

Мама поддержала, а бабушка ворчала

Александра Лещенко

Любовь к футболу Саше привил дедушка — страстный болельщик «Спартака». Вместе с ним она смотрела матчи по телевизору и впитывала все, как губка. А потом выходила на стадион в Собинке и сама гоняла мяч. Сначала она занималась в девчачьей секции, а после распада команды начала играть с мальчиками.

- Я закончила музыкальную школу с отличием, но любовь к футболу была сильнее любых других занятий. Поэтому я каждый день в любую погоду шла гонять мяч. К счастью, родные меня поддержали. Помню, как мы с мамой поехали в Москву. Купили там ярко-желтые бутсы и специальные перчатки с защитой для вратаря. Бабушка, конечно, ворчала немного, когда я приходила с тренировок в грязной одежде. Но это же бабушка, - улыбаясь, вспоминает Александра.

После девятого класса нужно было определяться с профессией. И мама девочки предложила пойти учиться на судью или тренера. Тогда Александра поступила в Школу молодого арбитра при областной федерации футбола, которую ведет Лев Антонов.

- Моиv первым судейским опытом стал детский турнир «Локобол». Как сейчас помню, у меня не было ни свистка, ни формы. Дали одежду на несколько размеров больше, я в ней тогда утонула. Но турнир все равно провела, все прошло хорошо. А потом я начала работать на детских, юношеских соревнованиях, областных, всероссийских турнирах, судила на первом и втором дивизионе. В 2018 году приняла участие в международном турнире «Кубанская весна», где играли молодежные женские сборные. Ну а потом начала судить матчи высшего дивизиона Чемпионата России среди женщин. Это самый высокий ранг соревнований, - рассказывает Александра.

Девушка говорит, что для того, чтобы работать судьей, нужно иметь выдержку, характер, держать эмоциональный фон игры и всегда быть в хорошей физической форме. И неважно, какого пола судья — мужского или женского. Главное, быть профессионалом.

Кстати, Александра получила медицинское образование в колледже, закончила Институт физкультуры и спорта ВлГУ, а сейчас учится в магистратуре. Так что в упорстве и выдержке ей точно не занимать.

Девочка-футболист останется девочкой

Идею открыть школу футбола для девочек Александра вынашивала несколько лет. А началось все с поездки на Всероссийский турнир в небольшой город Аша.

- Помню свое удивление, когда я увидела, как здорово там все организовано для занятий футболом для девочек. Автобус забирал их из школ, привозил на стадион, а после тренировки их забирали родители. Мне стало обидно, что во Владимире нет ни одной футбольной школы для девочек. А все из-за этого нелепого стереотипа, что это мужской вид спорта. Но ведь это неверно. Из-за того, что девочка будет играть в футбол, она же не станет мальчиком – это я говорю мамам моих воспитанниц, - отмечает Александра.

В 2019 году девушка распечатала на домашнем принтере объявления о наборе в футбольную школу девочек и расклеивала их по городу. На первую тренировку пришли 6 самых смелых девчонок от 5 до 12 лет. Начались занятия, первые выезды на соревнования. Желающих заниматься становилось все больше.

- Год назад я зарегистрировала футбольную школу для девочек «Сириус». Во Владимире занимаются 25 девочек, а есть еще филиал в Суздале, там тренируются еще около 30 человек. Мы стараемся никому не отказывать, берем девочек, даже если им уже 14, ведь никогда не поздно начать и добиться успехов, - уверена Александра Лещенко.

Девочки не только играют в футбол, но и проводят вместе много свободного времени. Летом ходят в походы и на рыбалку, в кино, зимой катаются на коньках. Ну и, конечно, ездят на сборы и соревнования в разные города. Кстати, играют даже с мальчиками.

- Мы выиграли Первенство Владимирской области среди девочек 2007-2008 годов рождения. В конце февраля-начале марта участвовали в Первенстве России «Золотое кольцо» в Ярославле. Это был наш первый опыт таких крупных соревнований. Соперники были очень серьезные, например, из школы «Шинник», где девочки занимаются уже пять-шесть лет. А некоторые мои воспитанницы начали тренироваться вообще 2-3 месяца назад. Но, несмотря на это, мы выступили неплохо, заняв третье место среди девочек 2009-2010 года рождения, - рассказала Александра.

Тренировки по мотивам мультфильмов

Девочки выиграли Первенство Владимирской области

Новым этапом развития школы «Сириус» станет участие в мультяшном проекте. УЕФА совместно с «Диснеем» запустили программу бесплатных тренировок по футболу для девочек 5-8 лет, которые проходят по мотивам известных мультфильмов «Холодное сердце-2» и «Суперсемейка-2». За реализацию этого проекта в нашей стране отвечает Российский футбольный союз. В нем принимают участие всего 19 спортивных школ. И «Сириус» в их числе!

- Девочки в этом возрасте очень любят главных героинь — Эльзу, Анну, Эластику и поэтому им будет интересно тренироваться, примеряя на себя их образы. Тем более что на тренировках будут обыгрываться сюжеты мультиков. Мы уже получили красочный инвентарь для занятий. 17 апреля пройдет первая тренировка в новом формате, - рассказала Анна Лещенко.

Цель этого проекта — влюбить девочек в футбол и показать, насколько прекрасен этот вид спорта. Он учит общаться, слушать и слышать друг друга, развивает лидерские и физические качества. А еще дарит эмоции и яркие впечатления.

КОНКРЕТНО

«Мультяшные» тренировки будут проходить по субботам по адресу: улица Герцена, 35. Участие бесплатное.

Записаться на них можно по телефону: 8(904)597-08-38 или написав сообщение в группу Вконтакте