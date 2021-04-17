Старье вывозят: экотакси заберет у владимирцев старые стекляшки и железки

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весна – время не только выездов на дачу и природу, но и расхламления. К такому выводу пришли жители одного из многоквартирных домов на улице Мира, решившие коллективно разобрать подвалы и вынести копившийся годами хлам, в том числе ставшие ненужными стеклянные банки. Просто выбрасывать их в контейнеры сознательные горожане не захотели: мол, надо бороться за экологию, и решили сдать стеклянную тару на переработку. Однако оказалось, что во Владимире сделать это просто негде: организации принимают стекло, но только от десяти тонн за раз, такой объем энтузиастам даже всего дома сразу не набрать, а контейнеры для приема стеклотары исчезли из дворов после прихода нового регоператора.

- Сбор тары – это частный бизнес, если нет желающих этим заниматься, то мы на это повлиять не можем, - отметил официальный представитель мэрии Александр Карпилович.

Однако проблемы в этом чиновники не видят: в городе появились волонтеры, практикующие раздельный сбор мусора. Примерно раз в месяц экотакси проезжает по разным районам города и принимает у жителей макулатуру и картон, стеклотару, консервные и алюминиевые банки, и пластик в пакетах и мешках по маршруту, которые не придется возвращать. Весь собранный мусор отправят в «Спецтранс» на переработку. Как отмечают волонтеры, владимирцы, жаждущие сдать раздельно собранный мусор, могут напрямую обратиться в «Спецтранс» - скорее всего, те откликнутся и заберут, но придется привести его в определенное место в нужное время.

При этом, как отмечают в областной администрации, во всей области до конца года должны внедрить раздельный сбор мусора – это обязательное требование к регоператорам.

- Мы видим, что некоторые регоператоры, в том числе «Биотехнологии», отвечающие за сбор мусора во Владимире, не торопятся это делать. В этом случае мы будем искать других инвесторов, тем более что закон нам это позволяет. Сейчас идут переговоры с организациями, которые займутся сортировкой мусора во второй зоне, куда входит и Владимир, - отметил вице-губернатор Роман Годунин.

Кстати, уже сейчас на сайте «Биотехнологии» опубликован список владимирских дворов, где есть раздельный сбор мусора. Ознакомиться с ним можно здесь

КОНКРЕТНО

Вот такое экотакси будет собирать мусор. Фото группы "Раздельный сбор"

18 апреля экотакси вновь проедет по Владимиру и в семи точках примет у горожан рассортированный мусор. Все вопросы можно заранее задать волонтерам-координаторам. Узнать подробности и следить за поездками экотакси можно у них в группе

Места, куда можно привести мусор:

1.Район Веризино 2 (ул. Новгородская, 39к2). Время: 11.00-11.20.

Вторая по счету остановка, после нее повернуть налево и сразу у малоэтажных домов направо, на внешнем углу дома.

Ул. Куйбышева, 9 (сзади дома, около контейнерной площадки, по пути из Веризино). Время: 11.25-11.45.

Координатор Ольга, 8-930-744-74-52

2. Район Доброе. Время: 12.00- 12.30. Эко-точка находится за кинотеатром "Руськино", перед входом в Добросельский парк. Там есть большая мусорная площадка, там можно будет и оставить.

Координатор Александра, 8-920-900-51-42.

3. ул. Михайловская, 4. Время: 12.40-13.10.

Там также есть небольшая мусорная площадка у дома, на которой будет проходить сбор.

Координатор Егор, 8-904-260-90-50.

4. Соловьиный пруд. Время: 13.20-13.50.

Остановка - площадь Ленина, у красного большого здания школы № 19 поворачиваете во дворы.

Координатор Дарья, 8-915-779-41-72.

5. Ул. Ново-Ямская, 23. Время: 15.20-15.50.

Остановка Пугачева, вниз от остановки до детского садика, рядом будет мусорная площадка.

Координатор Артем, 8-900-586-07-92.

6. Район Нижняя Дуброва. Ул. Василисина, 17. Время: 15.55-16.25.

Остановка "Верхняя Дуброва", на противоположной улице от колледжа мусорная площадка у дома.

Координатор Зоя, 8-904-653-04-20.

Около стоянки ТЦ «Орбита» на Нижней Дуброве, ориентируетесь на «Газель». Время: 16.30-17.00.

Координатор Светлана, 8-904-036-50-15.