Пожар в деревне Першково начался не из-за пала травы, а из-за заброшенного сарая

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Едва власти объявили о введении особого противопожарного режима на территории всего региона, как тут же, днем 15 апреля, на пульт диспетчеров «112» поступил тревожный сигнал: в деревне Першково горят дома. На место ЧП выехали несколько десятков пожарных с вертолетом, а предварительной причиной был назван пал травы. Однако оказалось, что все немного сложнее.

Огонь расходился по слуховым окнам

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Павла Литова, первый звонок в Гусь-Хрустальный пожарный гарнизон о ситуации в Перкшово поступил из службы «112» ровно в 12.01.

- Диспетчер направил туда две автоцистерны для проверки, но уже в 12.02 сообщили, что горят три дома, - рассказал Павел Литов.

Тут же диспетчеры начали готовить к выезду новые подразделения, а уже в 12.17 первый расчет добрался до Першково, приступил к тушению и объявил, что нужна подмога.

В это время информация дошла до центрального пункта пожарной связи Владимира, откуда в помощь Гусь-Хрустальному гарнизону направили автоцистерны, а вскоре в воздух поднимался вертолет МИ-8. Он как раз прибыл с учений и «отдыхал» в аэропорту Семязино.

- Задачей первых подразделений стало локализовать пожар и не дать ему распространиться на соседние дома. Так как покос не производился, огонь пошел по сухой траве во дворы и жилые дома, - говорит Павел Литов.

Пламя расходилось столь стремительно, что строения начали загораться буквально через дом — в постройках плавились и горели слуховые окна, чему очень помогали огромные тепловые потоки, подгоняемые разыгравшимся ветром. Ухудшали ситуацию полные поленницы дров в деревенских прогонах.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По словам руководства регионального главка МЧС, уже в 13.55 подразделениям удалось локализовать буйное пламя, в 15.20 ликвидировать открытое горение. К десяти часам вечера пожарные завершили проливку и уехали, оставив на дежурство одну машину, которая в итоге не пригодилась.

Пожар обнаружил сосед

После того, как пожарные усмирили огненную стихию, на обугленные остовы бывших домов вышли дознаватели МЧС, сюда же прибыли специалисты пожарной лаборатории. Через некоторое время стало ясно, откуда все началось.

- По итогам проверки очаг находился внутри хозпостройки, стоявшей во дворе одного из нежилых домов, - рассказывает заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Юрий Арбузов. - Возгорание обнаружил человек, который проживал в соседнем доме.

По словам полковника Арбузова, сосед немного растерялся, не сообразил, что нужно сразу же вызывать пожарных, и побежал звать на подмогу местных жителей. В результате было потеряно около 20 минут, и к тому моменту пожар успел разрастись.

Таким образом, первоначальной причиной стал не пал травы — по крайней мере, пока его в качестве основной версии дознаватели не рассматривают, хотя проверка окончательно не завершена.

- Предварительные причины случившегося — либо неосторожное обращение с огнем, либо использование «иного источника повышенной опасности», - резюмировал Арбузов.

К счастью, в результате ЧП никто из людей не пострадал.

Кстати, вице-губернатор Роман Годунин позднее на своей пресс-конференции добавил, что еще в конце прошлого года местной администрации рекомендовали провести опашку вокруг деревни, однако этого не сделали из-за болотистой местности вокруг. Впрочем, в данном случае опашка вряд ли спасла бы от пожара, который начался в самой деревне.

КОНКРЕТНО

По состоянию на 16 апреля во Владимирской области выгорело уже 423 гектара земли в 137 пожарах. По словам полковника Павла Литова, сообщения о палах поступают практически постоянно, при этом наиболее напряженными точками являются Собинский и Гусь-Хрустальный районы — в последнем 16 апреля зафиксировано первое горение торфяника.