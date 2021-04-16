Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 14 апреля 2021: губернатор отвез на прививку свою маму

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области за прошедшие сутки 16 апреля лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, распределившихся таким образом: 16 случаев во Владимире, 7 - в Кольчугинском, 6 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Муромском, 5 - в Александровском, 5 - в Киржачском, 5 - в Петушинском, 5 - в Ковровском, 4 - в Суздальском, 3 - в Меленковском, 2 - в Юрьев-Польском, 1 - в Гороховецком, 1 - в Радужном, 1 - в Селивановском, 1 - в Собинском.

Также за сутки два человека умерли, а 88 выздоровели. Всего за время пандемии в регионе скончалось 1049 человек, 28 323 выздоровело.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 072 случая заболевания, большая часть из которых - 7118 случаев - во Владимире, 3816 - в Гусь-Хрустальном, 3432 – в округе Муром, 2213 - в Ковровском, 1943 - в Александровском, 1785 - в Петушинском, 1328 - в Юрьев-Польском, 1246 - в Вязниковском, 1341 - в Кольчугинском, 1164 - в Суздальском, 726 - в Гороховецком, 995 - в Собинском, 894 - в Киржачском, 861 - в Меленковском, 678 - в Камешковском, 670 - в Селивановском, 469 - в Судогодском, 393 - в г. Радужном.

По состоянию на 15 апреля в областном центре первый компонент вакцины привит 19596 жителям. Из них 13247 человек получили уже оба компонента вакцины. Записались на вакцинирование от ковида 2846 человек. Все семь лечебных учреждений города Владимира, где делают прививки, имеют необходимый запас вакцины. Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступила 25391 доза вакцины. Напомним, вакцинация противопоказана беременным или кормящим грудью женщинам, детям до 18 лет, гражданам, имеющим хронические заболевания в стадии обострения, а также тяжелые аллергии. С момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев, а с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца. При этом пожилые люди могут вакцинироваться, более того – прививать их стараются в первую очередь. Прививку сделала и мама губернатора Владимира Сипягина. Об этом он сам сообщил в соцсетях.

- Отвез маму в больницу на прививку от Covid-19. Вакцинировали препаратом "Спутник V". Ей 85 лет, группа риска, поэтому необходимость этой процедуры понимала она сама и вся наша семья. Чувствует она себя нормально. Небольшая слабость, но это, как нас предупредили, нормальная реакция организма. Завтра врач обещала позвонить, узнать о самочувствии пациентки. Это обязательная практика по отношению ко всем провакцинированным. У нас с детьми вакцинация впереди. Мы переболели, до сих пор сохраняются антитела. Необходимость привиться в моей семье даже не обсуждается. Вакцина не только защитит здоровье, она даст уверенность, что с нашими близкими все будет в порядке, - заявил глава региона.

Сделать прививки от новой коронавирусной инфекции можно в семи лечебных учреждениях Владимира. Записаться на вакцинацию можно через Госуслуги или по телефонам:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).