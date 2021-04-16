Декларации от ЗС: 38 депутатов заработали 247 миллионов рублей

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Вслед за депутатами владимирского Горсовета данные своих налоговых деклараций за 2020-й год представили нардепы из Законодательного Собрания 33 региона. Выяснилось, что совокупный доход 38 представителей Заксобрания составил почти 247 миллионов рублей.

Миллионеры из «Единой России»

Если посмотреть налоговые декларации депутатов, то видно, что самые богатые из них представляют партию «Единая Россия». Во всяком случае первые пять мест по доходам займут именно представители партии власти.

Михаил Максюков

Самым богатым по задекларированному доходу в 2020 году стал Михаил Максюков. Он заработал более 71 миллиона рублей. А кто еще мог возглавить данный топ как не председатель комитета по бюджетной и налоговой политике. Также за Максюковым числятся четыре квартиры, один жилой дом и два земельных участка. А еще за семьей Максюковых значатся две иномарки (среднего бизнес-класса) и один грузовик.

Вторым по доходам в ЗС стал депутат Павел Антов с 30,5 миллионами задекларированного дохода. Главный аграрий Заксобрания также отметился внушительным гаражом, в котором поместилось 14 автомобилей. Правда, сразу надо оговориться, что семь из них грузовики, явно необходимые для бизнеса. Если же брать число легковые автомобили, то там можно найти два УАЗа, один ГАЗ и четыре иномарки.

Третье место в топе богатых депутатов занял Александр Нефедов (генеральный директор местного оператора связи ООО «Трайтэк»). Он в 2020 году заработал 29 миллионов 34 тысячи рублей. При этом у Александра Нефедова еще и немалое количество недвижимости (на общую площадь более 14 тысячи квадратных метров).

Вслед за этой тройкой идут Павел Шатохин (23 миллиона 464 тысячи 109 рублей) и Олег Чижов (10 миллионов 331 тысяча 999 рублей). У всех остальных депутатов ЗС доходы за 2020 год оставили менее 10 миллионов рублей.

Восемь «бедняков»

На фоне этих доходов самыми настоящими бедняками смотрятся те депутаты, у которых в 2020 году задекларировалось менее одного миллиона рублей. Таковых в нынешнем составе набралось аж восемь депутатов. И здесь партийное разнообразие гораздо больше, чем среди богатых. Тут можно встретить четырех единоросов, одного справедливороса, а также двух представителей ЛДПР и одного представителя КПРФ.

Депутатом с самым низким доходом в 2020 году стал Иван Лютков из ЛДПР (446 тысяч 16 рублей). При этом у Ивана Люткова нет транспорта, а из недвижимости лишь одна квартира площадью 66 квадратов.

Второе место с конца по доходам занимает представитель «Справедливой России» Наталья Пронина с 592 тысячами 705 рублями. Третьей с конца оказалась Лариса Гаврилова («Единая Россия»). У нее годовой доход составил 677 тысяч 997 рублей.

Алексей ГОвырин

Среди остальных депутатов с самым низким доходом выделяется разве что Алексей Говырин из «Единой России». Дело в том, что он в 202 году задекларировал доход размеров в 864 тысячи 308 рублей. Однако у его супруги (это известная фигуристка Ирина Слуцкая) годовой доход составил 14 миллионов 200 тысяч рублей. Это в семнадцать раз больше, чем у мужа. На супругу также оформлены две иномарки, три квартиры, жилой дом и другое недвижимое имущество.

Кстати, если говорить о недвижимости, то самым главным латифундистом Законодательного собрания Владимирской области стал Дмитрий Рожков из «Единой России». Он владеет 122 земельными участками (с разной долей собственности) общая площадь которых идет на сотни гектаров. Также у него есть два жилых дома и две квартиры. И это не говоря про прочее недвижимое имущество, общая площадь которого составляет 33 тысячи квадратных метров(!).

КОНКРЕТНО

Какой доход у председателя ЗС и лидеров фракций в ЗС

Председатель ЗС Владимир Киселёв – 4 790 614 рублей (супруга – 6 324 645 рублей)

Председатель фракции «Единая Россия» Вячеслав Картухин – 5 585 364 рубля (супруга – 2 066 818 рублей)

Председатель фракции КПРФ Антон Сидорко – 2 677 437 рублей (супруга – 37 482 рубля)

Председатель фракции ЛДПР Сергей Корнишов – 4 686 965 рублей (супруга – 2 333 199 рублей)

Председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Бирюков – 1 792 106 рублей (супруга – 1 148 041 рубль)

Председатель фракции КПСС Иван Алтухов – 1 440 593 рубля.