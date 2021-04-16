Во Владимире +20 градусов, батареи пышут жаром

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже неделю в регионе по-летнему тепло. Днем столбики термометров поднимаются до +15, +20 градусов. В квартирах, где батареи вручную регулировать невозможно, жарко будто в настоящей бане.

- Сколько можно топить? Дома — парилка, дышать невозможно. Все окна нараспашку, но и это не спасает, - возмущена жительница областного центра Надежда Зеленская.

- Сегодня мыла окна в спальне в садике, так обожглась о батареи. Топят так, как будто за окном мороз. Дети спят в духоте, ведь окна, по нормативу, открыть нельзя, а проветривание спальни поможет максимум минут на десять, - жалуется другая жительница Вероника.

И это не единичные жалобы, ими наводнены все социальные сети, ежедневно поступают звонки от разгневанных читателей. Во владимирской мэрии жителей спешат успокоить — постановление об окончании отопительного сезона уже готовят. Вот только, когда оно будет подписано, еще не известно. А виной всему прогноз погоды на следующую неделю.

- По прогнозам синоптиков, на следующей неделе ожидается похолодание. Ночью обещают даже минусовую температуру, поэтому мы не спешим отключать отопление, а то будет такой же шквал звонков только от замерзших жителей, - подчеркивает официальный представитель городской администрации Александр Карпилович. - Кроме того, не забывайте, что в зоне нашей ответственности не только квартиры, но и социальные объекты. Что же касается жары в детских садах, то с этим вопросам нужно обращаться к заведующей. Если в садике есть техническая возможность убавить температуру, то они обязаны это делать.

Понять представителей мэрии отчасти можно. На следующей неделе на два-три дня действительно планируется сильное похолодание. Но потом вновь потеплее. И тут два варианта: либо терпеть жару, либо потом немного потерпеть холод. А вы как думаете, пишите нам в комментариях?

КСТАТИ

Когда за окном были морозы, в садиках тоже сильно топили. Активные дети выбегали к родителям насквозь сырые. В большинстве дошкольных учреждений разводили руками, мол, коммуникации настолько старые, что отрегулировать батареи просто невозможно. Может, просто заниматься не очень хочется?

КОНКРЕТНО

В постановлении правительства России говорится о том, что отопление можно отключать, когда среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов будет держаться на протяжении 5 дней.

В 2019 году отопление отключили 23 апреля.

В 2020 году батареи стали холодными уже со 2 мая.