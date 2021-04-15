Из-за поджога травы в Гусь-Хрустальном районе сгорело 11 домов

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

15 апреля в деревне Першково, которая находится в Гусь-Хрустальном районе, из-за поджога сухой травы загорелись 10 деревянных домов.

На место сразу же выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России, вертолет МЧС России МИ-8 с ВСУ-5. Также для тушения пожара привлекли 12 единиц техники и 43 человека.

Из-за сильного ветра огонь мог в короткие сроки перекинуться и на другие дома. А ведь в деревне Першково 72 дома, 23 их которых жилые. В них проживает 41 человек.

- В результате слаженных действий пожарных и при содействии авиации огонь удалось локализовать и не допустить его распространение на другие постройки. Пострадавших в результате пожара нет, - рассказали в региональном управлении МЧС.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

В итоге огнем уничтожено 11 домов: 4 жилых, 1 — нежилое строение и 6 дачных домиков.

На момент написания материала пожар был локализован, но еще не потушен окончательно. На месте тушением пожара руководил начальник регионального управления МЧС Алексей Купин. В Першково выехал даже глава региона Владимир Сипягин.

Напомним, что с 16 апреля во Владимирской области вводится особый противопожарный режим, который запрещает ходить в лес, разводить костры и сжигать мусор не только в лесах, но и на дачных участках. Даже шашлык жарить нельзя.

Во Владимире режим ввели еще 14 апреля, однако это не мешает жителям поджигать траву и мусор. Хотя за это их могут оштрафовать на сумму от 2 до 4 тысяч рублей.

К слову, неблагополучная ситуация складывается не только в областном центре, но и в других районах.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

14 апреля в Киржачском районе из-за брошенного окурка загорелась трава. Огонь перешел на два дачных дома и две бани. 13 апреля в Муромском районе мужчина сжигал мусор на своем участке, огонь перекинулся на соседние участки, где сгорели баня и сараи.

Еще один аналогичный случай произошел в Ковровском районе. Мужчина сжигал мусор в бочке, но не очистил участок от сухой травы. Оставив огонь без присмотра на пять минут, он лишился бани на собственном участке.

Из-за пала травы сгорела хозяйственная постройка и в Камешковском районе.