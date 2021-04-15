Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 15 апреля 2021 года: в регион поступило еще 15 тысяч доз вакцины

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые данные от Роспотребнадзора по суточной заболеваемости коронавирусом ничем не удивляют. В 33 регионе все то же самое.

Итак, на 10 часов утра 15 апреля 2021 года во Владимирской области лабораторно подтверждено 65 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились случаи по районам региона:

- 18 сл. в г. Владимире,

- по 6 сл. в Муромском и Ковровском районах,

- по 5 сл. в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах,

- по 4 сл. в Киржачском, Александровском и Петушинском районах,

- 3 сл. в Суздальском,

- по 2 сл. в Меленковском, Собинском и Селивановском районах,

- по 1 сл. в Вязниковском, Гороховецком и Юрьев-Польском районах, а также в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 005 случаев заболевания (7102 сл. в г. Владимире, 3810 сл. в Гусь-Хрустальном, 3427 сл. о. Муром, 2208 сл. в Ковровском, 1938 сл. в Александровском, 1780 сл. в Петушинском, 1326 сл. в Юрьев-Польском, 1246 сл. в Вязниковском, 1334 сл. в Кольчугинском, 1160 сл. в Суздальском, 994 сл. в Собинском, 889 сл. в Киржачском, 858 сл. в Меленковском, 725 сл. в Гороховецком, 678 сл. в Камешковском, 669 сл. в Селивановском, 469 сл. в Судогодском, 392 сл. в г. Радужном).

Тем временем, во Владимирскую область привезли еще пятнадцать тысяч доз вакцины от коронавируса. В ближайшее время поступит еще более семи тысяч доз препарата. Поступившую вакцину уже распределили по поликлиникам и больницам, где проходит вакцинация, а в скором времени ждут еще 7200 доз иммунобиологического препарата.

Всего в регион уже поступило более 96 тысяч доз вакцины «Спутник V». По данным на 14 апреля в регионе привито от новой коронавирусной инфекции более 67 тысяч человек, из них почти 46400 получили второй компонент вакцин. А среди пенсионеров старше 65 лет прививки сделали более 28 тысяч человек. В первую очередь вакцинируют тех, кто рискует получить серьезные осложнения после коронавируса - пожилых людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, страдающих сахарным диабетом и ожирением.

Напомним, во Владимирской области развернуто более 50 стационарных пунктов вакцинации в государственных и частных медицинских организациях. Кроме того, 17 бригад мобильных фельдшерско-акушерских пунктов проводят вакцинацию сотрудников предприятий и организаций, а также жителей удаленных деревень и сел. Записаться на вакцинацию можно через Госуслуги, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по Единому номеру 122 по вопросам Covid-19.