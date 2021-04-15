Роспотребнадзор: третьей волны коронавируса во Владимирской области пока не прогнозируют

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нет-нет да в социальных сетях поднимается паника — на регион надвигается третья волна коронавируса. Слухи возникают не на пустой почве, подогревают их, например, в детских садах.

Новое — хорошо забытое старое

В одном из дошкольных учреждений областного центра резко ужесточили требования, запретив массовые мероприятия даже на улице.

- Наших детей должны были фотографировать на улице, мы уже начали выбирать макеты и вдруг все отменилось. Воспитатели объяснили это тем, что из Роспотребнадзора на днях пришла бумага, которая запрещает подобные массовые мероприятия из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки. Напугали третьей волной коронавируса, - говорит Вероника, жительница областного центра. - А на выпускной к детям не пускают даже приглашенного оператора со справкой. А воспитателям что, разорваться? И утренник веди, и детей снимай. Неправильно это.

В областном управлении Роспотребнадзора пояснили, что никаких новых постановлений не выходило и не рассылалось. В регионе, как и по всей стране, действуют ограничения, установленные еще в ноябре прошлого года. По ним, действительно, все массовые мероприятия и приглашенные специалисты запрещены. Ограничения продлятся до 1 января 2022 года.

- Видимо, в садике просто решили напомнить об установленных правилах. И правильно делают. Нам сейчас нельзя расслабляться. Понятно, что люди устали от масок, ходят без них и по магазинам, ездят на автобусах, ходят в храмы. Но нужно еще немного потерпеть, чтобы не вызвать нового всплеска заболеваемости, - отметила Марина Колтунова, специалист областного управления Роспотребнадзора.

Взяли паузу

Сегодня ситуация в регионе остается стабильной. Однако если три недели назад можно было говорить о тенденции к снижению, то сейчас наступило затишье. И только от жителей области будет зависеть, по какому сценарию будут развиваться события.

- Вернувшиеся из Турции люди привезли с собой новые штаммы вируса — южноафриканский и британский. Они более заразные и агрессивные. И в некоторых регионах заболеваемость снова начала расти. Поэтому нам категорически запрещают снимать оставшиеся ограничения, - объяснила Марина Колтунова.

В ведомстве говорят о том, что если мы хотим широко отметить Пасху, майские праздники, День Победы, то жители должны две недели потерпеть и не нарушать правила безопасности — продолжать носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

- Сейчас мы рассылаем письма во все храмы, чтобы и там придерживались наших требований, ведь большая часть прихожан — пожилые люди, находящиеся в зоне риска. И, конечно, надеемся, что День Победы в этом году пройдет очно. Но, скорее всего, без зрителей. И все же это лучше, чем вообще никак, - резюмировала Марина Колтунова.