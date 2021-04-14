Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 14 апреля 2021: во Владимире прививки сделали около 5% горожан

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 апреля в регионе лабораторно подтверждено 66 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, распределившихся так: 17 случаев во Владимире, 7 - в Муромском, 6 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Александровском, 5 - в Кольчугинском, 5 - в Ковровском, 5 - в Киржачском, 3 - в Гороховецком, 3 - в Петушинском, 2 - в Меленковском, 2 - в Собинском, 2 - в Суздальском, 1 - в Камешковском, 1 - в Вязниковском, 1 - в городе Радужный.

Также за сутки три человека скончались от коронавируса и 86 пациентов выздоровело. А всего за время пандемии в области от коронавируса скончалось 1045 жителей, поправилось - 28 146.

.

.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 940 случаев заболевания. Большая часть из них -7084 случаев - во Владимире, 3805 - в Гусь-Хрустальном, 3421 – в округе Муром, 2202 - в Ковровском, 1934 - в Александровском, 1776 - в Петушинском, 1325 - в Юрьев-Польском, 1245 - в Вязниковском, 1329 - в Кольчугинском, 1157 - в Суздальском, 992 - в Собинском, 885 - в Киржачском, 856 - в Меленковском, 724 - в Гороховецком, 678 - в Камешковском, 667 - в Селивановском, 469 - в Судогодском, 391 - Радужном.

Во Владимирской области продолжают болеть не только коронавирусом, но и ОРВИ. За последнюю неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 6 964 человека с признаками ОРВИ, среди них 3 554 ребенка. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 30,6%, а превышение эпидпорога не зарегистрировано ни в этой возрастной категории. Во Владимире за это же время к врачам обратилось 2 173 горожанина, в том числе 1 155 детей. Пороговый уровень заболеваемости в областной столице ниже на 44,5%. Превышение эпидпорога не зарегистрировано ни в одной возрастной категории. По результатам лабораторного мониторинга случаи гриппа по-прежнему не зарегистрированы – видимо, коронавирус вытеснил его. Основными этиологическими агентами, выделяемыми от больных острыми респираторными вирусными инфекциями, являются вирусы не гриппозной этиологии (аденовирусы, метапневмавирусы, hCov (сезонная коронавирусная инфекция).

При этом в регионе продолжают активно прививать от коронавируса. В областной столице на 13 апреля первый компонент вакцины получил уже 18801 житель – около 5% жителей областной столицы. Из них 12811 человек получили оба компонента вакцины, а 3033 горожанина записаны на вакцинирование 3033 человека. Напомним, сделать прививки от новой коронавирусной инфекции можно в семи лечебных учреждениях города. Записаться на вакцинацию можно через Госуслуги или по телефонам:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).