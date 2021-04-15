За чистым воздухом – в Муромский и Селивановский районы

В Муромский район можно приехать за чистым воздухом Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Всего за год во Владимирской области в воздух выбросили более 35 тысяч тонн загрязняющих веществ. Больше всего среди вредных выбросов метана, сажи и аммиака, а меньше всего – гексана и серной кислоты.

На загрязнение воздуха повлияли как сжигание топливо, так и различные производства. Больше всего атмосфере в регионе повредила сбор, обработка и утилизация отходов, которая привела к выбросу в воздух 13 534 тонны вредных веществ, на втором месте – производство различной неметаллической минеральной продукции – 12 146 тонн. «Бронза» досталось добыче полезных ископаемых – 5 740 тонн. Чуть меньше повлияли такие отрасли, как обеспечение электрической энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха (4 588 тонн) и обработка древесины (4 107 тонн). Вред атмосфере в регионе сумели нанести даже туристические агентства (2 тонн выбросов в год) и организации, занимающиеся предоставлением финансовых услуг (одна тонна). А вот рекламные и общественные организации никакого вреда атмосфере не причинили.

Кстати, автомобили привели к тому, что в воздух попало 41,42 тысяч тонн загрязняющих веществ. Не считая Московской области, больше вредных веществ в атмосферу попало только из-за автомобилистов Воронежской, Тульской и Белгородской области.

Оказалось, что самый чистый воздух в регионе в Муромском и Селивановском районах – там за год в воздух выбросили 405 и 448 тонн загрязняющих веществ. При этом округ Муром не может похвастаться чистым воздухом – там в атмосферу выбросили 1 586 тонн «грязи». Самый грязный воздух, ожидаемо, в приближенных к Москве районах – Александровском (10 396 тонн) и Киржачском (7 639 тонн). Следом за ними идут Петушинский (4 733 тонны), Собинский (4 455 тонн), Камешковский (3 712) и Гусь-Хрустальный районы (3 414, а в самом Гусь-Хрустальном – 1756 тонн). В остальных районах ситуация благополучнее – в год в воздух выбросили от одной до двух с небольшим тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом в Ковровском районе в год в воздух ушло 1639 тонн вредных веществ, а в Коврове – 2 524.

Во Владимире тоже ситуация не радует: 5 824 тонны в год. Впрочем, по сравнению с городом Волжским, где тоже живет более трехсот тысяч человек и тоже не понаслышке знакомы с «Волгабасами», все не так печально: там за этот же срок в атмосферу ушло 49 956 тонн вредных веществ. А вот Радужный может порадовать горожан относительно чистым воздухом, где выбросили всего 347 тонн вредных веществ в год.