138 миллионов на 25 человек: депутаты владимирского Горсовета опубликовали свои налоговые декларации

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Апрель – традиционный месяц в России для подсчета чужих доходов. Именно в это время свои налоговые декларации обнародуют чиновники и депутаты. Не исключением являются представители власти Владимирской области. Первыми о доходах в 2020 году отчитались депутаты владимирского Горсовета.

Один заработал больше всех остальных вместе взятых

К сожалению, нынешний состав Горсовета не позволяет посмотреть доходы депутатов с точки зрения политических партий, так как в нынешнем составе все народные избранники представляют партию «Единая Россия», однако это не значит, что в налоговых декларациях нет ничего интересного.

Итак, давайте разбираться. Сначала общие цифры – в общем 25 депутатов заработали в 2020 году 138 миллионов 759 тысяч 88 рублей 45 копеек. В среднем на депутата получается по 5,5 миллионов. Однако на деле лишь трое народных избранников сумели перемахнуть планку в восемь миллионов. Все остальные заработали меньше.

Депутат Алексей Лызлов

Первое, на что обращаешь внимание, изучая доходы депутатов, это сильный разброс доходов. По сути, по-настоящему богатым в нынешнем составе в 2020 году можно назвать только одного представителя Горсовета – Алексея Лызлова. У него у одного доход в прошлом году был выше, чем у всех остальных депутатов Горсовета вместе взятых. Он заработал 81 миллион 832 тысячи 838 рублей и 87 копеек.

Нетрудно посчитать, что 24 остальных нардепа заработали совместно почти 57 миллионов. Благодаря этому и получился такой высокий средний доход.

При этом больше у Алексея Лызлова нет особых доходов. Из автомобиля есть только «Тойота Камри», а из недвижимости две не очень больших квартиры (41 и 57 квадратов).

Кроме Лызлова в тройку самых богатых депутатов владимирского Горсовета вошли заместитель председателя Горсовета Сергей Киселев, у которого в 2020 году задекларирован доход в 8 миллионов 162 тысячи 442 рубля, а также Дмитрий Чижов с 8 миллионами 220 тысячами 863 рублями.

При этом у Сергея Киселева супруга заработала даже больше – более 10 миллионов задекларированного дохода. А в целом за семейством Киселевых числится две «Ауди» (Q5 и Q7), а также пара земельных участок жилой дом и квартира.

Андрей Степанов и Дмитрий Чижов

Что касается Дмитрия Чижова, то здесь супруга заработала значительно меньше – 3 миллиона 184 тысячи 805 рублей. Также у Чижовых числятся «БМВ Икс 6», «Форд Фиеста» и «Ниссан Мурано». Наконец, сам Дмитрий Чижов задекларировал немало недвижимости – четыре земельный участка (площадь почти три тысячи квадратных метров), жилой дом, три квартиры и гараж.

Отдельно стоит отметить депутата Андрея Степанова. Он формально, может, и не самый богатый депутат – его доход составил за год 1 миллион 399 тысяч 260 рублей, однако у его жены задекларирован в 2020 году 21 миллион 142 тысячи 578 рублей. Судя по бизнес-порталам, семья Степанов занимается торговлей моторным топливом. В итоге, на супругу также оформлено несколько земельных участков под эксплуатацию АЗС, различные нежилые помещения, садовые участки, а также несколько автомобилей – три автотопливоза, «БМВ Икс 5», «Мерседес Бенц ГЛЦ 300 4МАТИК», «Хёндай Солярис».

Минимум 390 тысяч в год

При этом в 2020 году в Горсовете набралось аж семь депутатов, которые за год задекларировали доход менее миллиона рублей.

А самым бедным депутатом среди коллег стала Оксана Завьялова, заработавшая в прошлом году 390 тысяч 163 рубля. Получается по 32,5 тысячи в месяц. Это даже ниже средней зарплаты по региону. Напомним, что Оксана Завьялова работает официально в «Милосердии и Порядке».

Не намного выше задекларировал доход Дмитрий Павлов. У него за год набралось 402 тысячи 536 рублей. Однако при этом у него супруга заработала 1 миллион 369 тысяч 594 рублей. Кроме того, за Дмитрием Павловым числится семь земельных участков (общей площадью около восьми тысяч квадратных метров), квартира и три нежилых помещения и дома. Наконец, семья Павловых задекларировала две иномарки – «Тойота Лексус» (супруга) и «Вольво ХС90» (сам Павлов).

«Третьим с конца» оказался депутат Иван Осипов с 685 тысячами 641 рублем. Также он задекларировал две квартиры, жилой дом и земельный участок, а также два автомобиля – «Форд Эксплорер» и «Хендай Солярис».