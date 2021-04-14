Муромляне четыре месяца не могли поделить место на кладбище

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

История, в которой буквально на днях поставили точку, началась еще в прошлом году, когда муромлянин обратился в суд с иском к местной жительнице, прося ее привести могилу его родственников в изначальное состояние. Как он указал в исковом заявлении, его бабушку и дедушку много лет назад похоронили на кладбище в селе Лазарево Муромского района. Но летом 2020 года, не предупредив его, посторонняя женщина похоронила своего мужа на могиле родственников истца. На месте старого захоронения остались только табличка с именами и датами жизни бабушки и дедушки мужчины. Но внук не давал своего согласия женщине на похороны своего супруга на семейном захоронении. Кроме того, когда мужчина обратился в администрацию муниципального образования, к которому относится кладбище, ему объяснили, что разрешение на захоронение мужа ответчика не выдавалось, поскольку погост вообще уже не работает. А хоронить на закрытых кладбищах умерших, за редким исключением, запрещено законом.

Разбираться в этой истории и решать судьбу захоронения пришлось Муромскому городскому суду. Судебное разбирательство продлилось практически четыре месяца – с начала декабря до конца марта. Но в итоге стороны смогли договориться. Эксгумировать и хоронить заново усопшего мужа не придется, вдова сможет оставить его в той же могиле. Стороны договорились, что зарегистрируют захоронение сразу на двоих, и вместе будут постоянно ухаживать за могилами. Памятники своим родным они установят самостоятельно, каждый за свой счет. Кроме того, теперь без разрешения друг друга спорщики не смогут ни захоронить, ни перезахоронить никого в этом участке.

Администрации муниципального образования Ковардицкое Муромского района поддержала мировое соглашение, а суд утвердил его, посчитав, что это не нарушает ничьих прав. Кстати, как отмечают в суде, это практически уникальный случай: большинство жителей региона решает вопрос с захоронением родных мирным путем.