Ковровские пожарные пять часов тушили цех по производству дверей

Фото Натальи Никитиной, Ковровский ПСГ.

На пульт диспетчеров Ковровского пожарнно-спасательного гарнизона в 11.53 позвонили сотрудники деревообрабатывающего предприятия из поселка Глебово, рассказавшие, что в цехе начался пожар.

Первыми к месту ЧП прибыл расчет муниципального пожарного поста села Клязьминский городок — два человека на одной машине, а вскоре к ним присоединились профессиональные коллеги — на тушение были направлены пять пожарных машин и 19 человек личного состава МЧС.

Фото Натальи Никитиной, Ковровский ПСГ.

Как выяснилось, в цехе по производству дверей загорелась сушилка. Возгорание заметили не сразу, хотя на производстве в тот момент находилось достаточно много работников.

- К моменту нашего прибытия происходило открытое горение кровли, в цехе наблюдалось задымление, - рассказала официальный представитель Ковровского пожарно-спасательного гарнизона Наталья Никитина.

Фото Натальи Никитиной, Ковровский ПСГ.

Пожарные сформировали два звена газодымозащитников — они в спецкостюмах и кислородных аппаратах направились внутрь полного дыма здания на разведку.

К счастью, никто из людей в ходе ЧП не погиб и не пострадал, внутри никого обнаружено не было. Все работники к моменту приезда спасателей уже вышли на улицу.

Пожарные на тушение и проливку потратили в общей сложности пять часов. При этом дополнительно подмогу взывать не потребовалось. В результате общая площадь пожара составила 300 квадратных метров, сильнее всего пострадали крыша цеха (которую пожарным пришлось вскрывать) и сама сушилка. Сейчас на месте работают дознаватели МЧС, которые выясняют точную причину, по которой произошло возгорание.

Фото Натальи Никитиной, Ковровский ПСГ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В тот же день похожий пожар случился в поселке Ликино Судогодского района. По сведениям ГУ МЧС России по Владимирской области, во время сжигания деревянных остатков и мусора в лесопильном цехе огонь перекинулся на крышу, общая площадь возгорания составила 51 квадратный метр (читать далее...).