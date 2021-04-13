Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 13 апреля 2021 года: в регионе за сутки зафиксировано всего 64 случая

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Итак, во Владимирской области в 2021 году установлен новый минимум по числу заболевших коронавирусом за сутки. На 10 часов утра 13 апреля 2021 года на территории региона лабораторно подтверждено 64 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. До этого минимальное число заболевших равнялось 66. Причем это было уже достаточно давно – 30 марта. Однако при этом после двух дней с нулевой смертностью 13 апреля зафиксировано сразу восемь летальных исходов.

А вот как распределились случаи по районам области:

- 16 сл. в г. Владимире,

- по 7 сл. в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах,

- 6 сл. в Муромском,

- 5 сл. в Александровском,

- 4 сл. в Ковровском,

- по 3 сл. в Киржачском, Меленковском и Суздальском районах,

- по 2 сл. в Гороховецком, Вязниковском и Петушинском районах,

- по 1 сл. в Селивановском, Камешковском, Собинском и Судогодском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 874 случая заболевания (7067 сл. в г. Владимире, 3799 сл. в Гусь-Хрустальном, 3414 сл. о. Муром, 2197 сл. в Ковровском, 1928 сл. в Александровском, 1773 сл. в Петушинском, 1325 сл. в Юрьев-Польском, 1244 сл. в Вязниковском, 1324 сл. в Кольчугинском, 1155 сл. в Суздальском, 990 сл. в Собинском, 880 сл. в Киржачском, 854 сл. в Меленковском, 721 сл. в Гороховецком, 677 сл. в Камешковском, 667 сл. в Селивановском, 469 сл. в Судогодском, 390 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, несмотря на такие хорошие новости, ковидным госпиталям выделили более 155 миллионов рублей. Губернатор области Владимир Сипягин распорядился выделить из областного бюджета 127,6 млн рублей на покупку средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Кроме того, 27,8 миллиона рублей направлено на укрепление материально-технической базы госпиталей. В частности, эти средства предназначены для приобретения кислородных газификаторов, медицинского оборудования и проведения разводки системы кислородоснабжения. Таким образом, общий объем выделенных средств составил 155,4 миллиона рублей.

Кроме того, в третьем квартале пополнится автопарк больниц региона. На 136 миллионов рублей планируется купить 50 легковых автомобилей и 20 машин скорой помощи. Легковые автомобили предназначены для амбулаторно-поликлинического звена медицинских организаций и будут использоваться участковыми врачами для выезда на дом к пациентам с диагнозом новая коронавирусная инфекция, для доставки лекарств и забора анализов. Автомобили скорой медицинской помощи класса «В», имеющие всё необходимое для проведения реанимационных мероприятий, обновят автопарк экстренной службы, которая в условиях пандемии коронавируса работает в режиме повышенной нагрузки.

Ну, а тем временем во Владимире продолжается вакцинация. На вечер 12 апреля в областном центре первым компонентом вакцины привито 18386 жителей. Из них 12610 человек получили уже оба компонента вакцины. Записаны на вакцинирование 3069 человек. Напомним, что прививку от коронавируса можно сделать в семи лечебных учреждениях Владимира. Все они имеют необходимый запас вакцины. Всего за время проведения вакцинации в больницы областного центра поступила 23541 доза вакцины.