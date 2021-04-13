Во Владимирской области 14 апреля вводится пожароопасный период: что можно и что нельзя на даче

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не успели во Владимирской области настать сухие, теплые денечки, как тут же начались палы травы. С 10 по 12 апреля представители регионального МЧС выезжали на тушение так называемых «ландшафтных пожаров» 18 раз. А это еще не сезон!

Горят люди и животные

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Тревожные вести с полей в минувшие выходные приходили из Владимира, Мурома, Суздальского и Собинского районов. Например, под Муромом у деревни Александровка выгорело сразу 0,5 гектара сухой травы — прибывшие вовремя пожарные успели все потушить, пока «красный петух» не добрался до жилых домов.

Всего же, по состоянию на 12 апреля, в регионе случилось 18 палов травы, огонь прошел 16,5 гектаров земли. К счастью, во всех этих происшествиях никто не погиб и не пострадал, не сгорело ни одного дома.

К сожалению, «безобидные» с виду палы травы приводят к печальным последствиям. Только год назад несколько десятков домов из-за них сгорели дотла. Например, 28 марта 2020 года в деревне Просеницы Меленковского района женщина, сжигавшая траву, случайно подпалила дом, после чего огонь перекинулся на четыре дачи, а еще пять соседних жилищ оказались под угрозой. Пожарным для тушения даже пришлось применять вертолет. В итоге дом, с которого огонь пошел «гулять» по деревне, отстояли, а вот дачи сгорели дотла.

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

А буквально за день до этого пожара спасатели Юрьев-Польского района тушили объятое пламенем поле под деревней Варварино, где спасли ежа — зверек остался жив, но серьезно обгорел.

В те же дни, опять же в Меленковском районе, из-за пала в деревне Анохино сгорело дотла восемь домов. Всего же только с марта по май 2020 года пожарным пришлось почти 500 раз выезжать на тушение травы.

Увы, не только дома и животные страдают во время сжигания мусора. Так, 18 апреля 2019 года в Киржаче погибла 83-летняя дачница, убиравшаяся на участке. Женщина разожгла траву, а убежать от разбушевавшегося пламени не смогла.

А самый последний случай с пострадавшим произошел на днях в Муромском районе.

- 10 апреля поступило сообщение из приемного покоя Муромской городской больницы о том, что к ним поступила женщина 1962 года рождения с термическими ожогами лица, а также верхних и нижних конечностей. Ожоги она получила при сжигании сухой растительности на участке в селе Панфилово. Нас на пожар не вызывали, - рассказала официальный представитель Муромского пожарно-спасательного гарнизона Татьяна Ивакилева.

На даче можно не все

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Как правило, едва начинаются первые палы, глава региона объявляет противопожарный период. Как рассказала пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова, 14 апреля состоится заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), в ходе которой, скорее всего, его введут. Это значит, что скоро жителям Владимирской области просто так даже костер разжечь не получится.

Во время противопожарного периода во Владимирской области жителям запрещается любое разведение открытого огня в лесу и на своих дачных участках. Впрочем, сжечь у себя на участке мусор или ветки и опилки после рубки вы сможете, но для этого придется выкопать яму для костра глубиной от 0,3 до 1 метра. Причем очаг нужно разместить не ближе, чем в 50 метрах от какого бы то ни было строения. Также ваш костер не должен быть ближе чем в 100 метрах от хвойного и 30 метрах от лиственного леса. Нюансов очень много, но, к примеру, шашлык приготовить можно без копания ямы и опашки. А вот за остальные случаи разведения огня могут оштрафовать.

Кстати, не следует путать противопожарный период с особым противопожарным режимом. Последний вводится, если устанавливается жара. Он подразумевает категорический запрет на любое разведение открытого огня. Для простых людей это означает, что жарить шашлык нельзя будет нигде — ни на берегу реки, ни, тем более, в лесу. Даже у себя на даче.

Еще одно важное правило — кроме штрафов, особый противопожарный режим от противопожарного периода отличается тем, что первый может вводиться и отменяться в течение всего теплого сезона по много раз, а второй действует непрерывно — как правило, с весны до середины осени.

КОНКРЕТНО

При противопожарном периоде на граждан за незаконное сжигание травы и мусора может быть наложен штраф от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15, на юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.

Если введен особый противопожарный режим, для граждан штрафы увеличиваются на сумму от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц от 15 до 30, для юридических лиц они составят от 200 до 400 тысяч рублей.