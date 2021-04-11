Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 11 апреля 2021 года: в регионе за сутки умерли восемь человек

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владимирской области коронавирусные данные не меняют свои тенденции уже более двух недель. Не становится исключением и 11 апреля.

Роспотребнадзор опубликовал новые данные по суточной заболеваемости и на территории Владимирской области на 10 часов утра 11 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 68 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились случаи по районам области:

15 сл. в г. Владимире,

9 сл. в Гусь-Хрустальном,

8 сл. в Муромском,

по 5 сл. в Александровском и Кольчугинском районах,

по 4 сл. в Киржачском и Петушинском районах,

по 3 сл. в Ковровском и Вязниковском районах,

по 2 сл. в Меленковском, Суздальском, Юрьев-Польском и Гороховецком районах,

по 1 сл. в Судогодском, Селивановском и Камешковском районах, а также в Радужном.

.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 743 случая заболевания (7032 сл. в г. Владимире, 3784 сл. в Гусь-Хрустальном, 3399 сл. о. Муром, 2190 сл. в Ковровском, 1919 сл. в Александровском, 1768 сл. в Петушинском, 1324 сл. в Юрьев-Польском, 1240 сл. в Вязниковском, 1312 сл. в Кольчугинском, 1151 сл. в Суздальском, 716 сл. в Гороховецком, 989 сл. в Собинском, 874 сл. в Киржачском, 849 сл. в Меленковском, 675 сл. в Камешковском, 664 сл. в Селивановском, 467 сл. в Судогодском, 390 сл. в г. Радужном).

Тем временем, вчерашняя статистика напомнила нам, что все эти цифры весьма относительны. К примеру, 10 апреля во Владимирской области зарегистрировали 8 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Так много в 33 регионе от Covid-19 не умирали с 28 февраля. Во всяком случае, официально. Так что может вы рано перестали носить маску в общественных местах?