В Александровском районе пенсионер чудом избежал смерти в ДТП

Кадр из видео.

В социальных сетях набирает популярность видео ДТП, в котором легковой автомобиль вылетает на тротуар и проносится буквально в считанных миллиметрах от пенсионера. Мужчина даже не сразу понимает, что произошло. На кадрах короткого ролика видно, как он ошалело оглядывается назад, при этом машина явно врезается куда-то.

При этом после публикации видео стали говорить о том, что случай чудесного спасения произошел во Владимирской области. И это действительно так. Авария произошла в городе Александрове.

"ДТП произошло в Александрове 7 апреля. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением. В результате произошедшего машина получила механические повреждения. По факту аварии проводится проверка. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе областной полиции. Также в ведомстве добавили, что машина врезалась в забор.

Многие СМИ в попытке приукрасить аварию начали выдумывать того, чего не было. Пишут о том, что пенсионер чуть ли не как балерина успел отпрыгнуть от автомобиля, несущегося на бешеной скорости. Однако на видео четко видно, что тот даже не видел машины и был погружен в себя. Так что чудесное спасение тут заключается в том, что просто удивительно, как никто не пострадал или не погиб, ведь легковушка неслась с большой скоростью. И водитель не особо старался свернуть.

Кстати, это не первый случай, когда резонансное ДТП попадает в кадр и становится известным на всю страну.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В сентябре 2020 года во Владимирской области произошло ДТП, в котором погиб актер Дмитрий Жулин. Все случилось 21 сентября около 9 часов утра на 61 километре автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума». Как сообщили в областной полиции, 43-летний Дмитрий Жулин управлял "Рено" и пытался выехать на главную дорогу (читать далее...)