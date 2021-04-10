Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 10 апреля 2021 года: Владимир по-прежнему остается лидером по числу заболевших Covid-19

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 70 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Лидером по-прежнему остается Владимир, там заболело 18 человек. 8 случаев отмечено в Гусь-Хрустальном, по 6- в Муромском, Александровском, Кольчугинском районах, 5 случаев в Киржачском, 4 - в Меленковском районах, по 3 — в Суздальском, Вязниковском, Гороховецком районах, по 2 заболевших в Петушинском, Ковровском, Юрьев-Польском районах, по 1 - в Собинском районе и в Радужном.

Всего в регионе - 30 675 случаев заболевания (7017 сл. в г. Владимире, 3775 сл. в Гусь-Хрустальном, 3391 сл. о. Муром, 2187 сл. в Ковровском, 1914 сл. в Александровском, 1764 сл. в Петушинском, 1322 сл. в Юрьев-Польском, 1237 сл. в Вязниковском, 1307 сл. в Кольчугинском, 1149 сл. в Суздальском, 714 сл. в Гороховецком, 989 сл. в Собинском, 870 сл. в Киржачском, 847 сл. в Меленковском, 674 сл. в Камешковском, 663 сл. в Селивановском, 466 сл. в Судогодском, 389 сл. в г. Радужном).

Для больниц Владимирской области закупят 50 автомобилей и 20 машин скорой помощи. Из областного бюджета на пополнение автопарка потратят 136 миллионов рублей.

Легковые автомобили будут использоваться участковыми врачами для выезда на дом к пациентам, в том числе с коронавирусом, для доставки лекарств и забора анализов.

Автомобили скорой медицинской помощи класса «В», имеющие все необходимое для проведения реанимационных мероприятий, обновят автопарк экстренной службы.

По 5 легковых автомобилей получит амбулаторно-поликлиническая служба владимирской больницы №5 и муромской больницы №3, по 3 автомобиля – областная детская больница, владимирские больницы №2, №4 и №6, ковровские больницы №1 и №2, центральная больница и больница Гусь-Хрустального, по 2 автомобиля – Собинская районная больница, владимирская детская поликлиника №1, владимирские поликлиники №1 и №2 и больница Радужного. По 1 автомобилю – Александровская районная детская больница, детские больницы Мурома, Гусь-Хрустального, муромские больницы №1 и №2 и владимирская больница №7.

Машины скорой медицинской помощи будут распределены следующим образом: 7 получит владимирская станция скорой помощи, по 2 – станции скорой помощи Коврова и Мурома, а также отделение СМП Александровской районной больницы, по 1 – станция скорой помощи отделения Гусь-Хрустального, отделения СМП Радужного, Кольчугинской, Меленковской, Селивановской, Судогодской и Суздальской районных больниц.

Поставка автотранспорта намечена на 3 квартал года.