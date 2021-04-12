Дороги, ЖКХ и медицина: владимирцы назвали главные проблемы области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За месяц жители Владимирской области 2734 раза пожаловались на возникающие проблемы. Больше половины претензий – 1545 - жители региона направили через «Госуслуги», чуть меньше – с помощью системы мониторинга «Инцидент Менеджмент», которая помогает отслеживать возмущение людей в соцсетях. Активнее всего жалобы владимирцы оставляют «ВКонтакте» и «Одноклассниках», меньше всего – в Твиттере.

Больше всего недовольства за март выплеснули жители Владимира – 244, Коврова – 149, Александровского района – 143, Вязниковского – 139 и Петушинского – 126.

В топ-3 проблем, по мнению владимирцев, входят дороги, ЖКХ и благоустройство, а также здравоохранение. Больше всего на состояние дорог жаловались в третью декаду марта. Проблемы ЖКХ стабильно отравляли жизнь владимирцев весь месяц, а пик жалоб на здравоохранение пришелся на 24 марта.

Кстати, дороги и коммуналка традиционно входят в тройку проблем, волнующих жителей всего региона. На них активно жаловались в январе, в марте и продолжают это делать в апреле. Только за первую неделю второго весеннего месяца с помощью системы мониторинга «Инцидент Менеджмент» сотрудниками ЦУР по Владимирской области было зафиксировано 111 обращений граждан, в том числе и по вопросам своевременного вывоза ТКО. Причем дорожные и коммунальные проблемы есть практически в каждом районе. Правда, как отмечают в ЦУР, порой в возникающих проблемах виноваты сами жители. Так на Суздальском проспекте в положенный день регоператор не смог вывести мусор из-за припаркованных на дороге автомобилей – спецтехника просто не смогла проехать. Но на следующий день, после жалобы горожанки, мусор все же убрали.

А вот на медицину до последнего времени жители Владимирской области жаловались редко, несмотря на очевидные проблемы. Например, в начале года о проблемах в сфере здравоохранения сообщили только в двух районах – Собинском и Суздальском. Остальные, видимо, до недавнего времени просто мирились с ситуацией.

Как отмечают в ЦУР Владимирской области, в среднем на каждый вопрос ответа приходится ждать меньше четырех часов – 3 часа 50 минут. Правда, не всегда полученные ответы удовлетворяют жителей. Так жительница Суздаля поинтересовалась, не закрывают ли детский сад №2 на улице Пожарского. ЦУР передал ей ответ департамента образования: администрация района решение о закрытии этого сада не принимала. Суздальчанку это не утешило.

«В этом саду после ухода выпускников останется 14 детей из 52 положенных. Направления уже 4 года не дают, по причине скорого закрытия. И все это преподносится как нежелание родителей. В этот сад не попасть даже через прокуратуру. Но на самом деле желающих - тьма. Я лично знаю человек 30, которым отказали. Ни какие точки над i не расставлены! Если нет решения на 09.04.2021, это не значит, что его не вынесут 01.07.2021, отправив всех на лето «дома посидеть»», - написала она в официальной группе ЦУР в «ВКонтакте». Но ответа на этот крик души ей пока не дали.

Впрочем, если судить по жалобам, хотя бы одну проблему властям удалось решить. Если в снежном и холодном январе жители многих районов жаловались на проблемы с транспортом, а обитатели областной столицы негодовали из-за транспортного коллапса, то сейчас проблемы с общественным транспортом ушли из числа основных жалоб владимирцев.

Напомним, все жалобы Центр управления регионом берет из открытых источников в Интернете и перенаправляет в профильные департаменты. Так что если вы чем-то недовольны, оставляйте жалобы в соцсетях или непосредственно в официальной группе ЦУР.