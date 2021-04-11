Ко дню космонавтики во Владимире откроют интерактивную выставку и покажут кино о Гагарине

Фото предоставлено филармонией.

12 апреля исполнится 60 лет с того дня, когда советский летчик-космонавт Юрий Гагарин впервые в мировой истории полетел в космос. В течение всего марта в регионе проходили концерты, викторины, выставки, конкурсы, мастер-классы, приуроченные к юбилейной дате. Сам день космонавтики тоже не пройдет незамеченным.

Семейный день в планетарии

11 апреля во Владимирском планетарии знаменательной дате посвятят весь день. Для самых маленьких посетителей подготовили театрализованное игровое представление «Межгалактическая школа космонавтов». Вместе c космическими героями ребята узнают свой адрес во Вселенной, познакомятся с профессией «космонавт», примут участие в физкультминутках и полюбуются красотой звездного неба. Начало — в 10.30.

В 12.00, 13.00 и 14.00 – в звездном зале планетария юные и взрослые посетители совершат увлекательные космические путешествия, посетив лекции-сеансы, полюбуются звездным небом.

Владимирцы сделали космические скворечники. Фото Владимирского планетария.

В 15.30 состоится церемония награждения победителей творческого конкурса «На крыльях мечты». В рамках конкурса участникам предложили изготовить «космический дом для птиц». Всего на конкурс было принято около двухсот работ. Среди поделок – разнообразные ракеты, космические станции, шлемы космонавтов, луноходы и многое другое.

Цена билета на лекции-сеансы — 100 рублей, на театрализованное представление — 150 рублей.

«Путешествие к звездам»

12 апреля в 14 часов во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи (проспект Строителей, 23) откроется интерактивная выставка «Путешествие к звездам». На ней в доступной и интересной форме с применением дополненной реальности посетители узнают об освоении космоса и роли в этом процессе уроженцев Владимирской области: «отца русской авиации» Николая Жуковского, конструктора космической и ракетной техники, в том числе первого искусственного спутника Земли Михаила Тихонравова, летчика-космонавта Валерия Кубасова.

На выставке представлены информационные материалы, макеты ракет и летательных аппаратов, личные вещи Валерия Кубасова. Посетители выставки могут принять участие в тематических мастер-классах, а также просмотреть фильмы «ИмяСимвол 33», посвященные Николаю Жуковскому и Михаилу Тихонравову, книжную выставку, виртуальный архив газет, вышедших в апреле 1961 года.

Выставка будет работать до 14 мая. Вход свободный.

Кино и творческая встреча

В 15 часов в развлекательном комплексе «Руськино» состоятся тематический кинопоказ и творческая встреча с актером, сценаристом, генеральным продюсером фильма «Гагарин. Первый в космосе» Олегом Капанцом. Он расскажет о создании фильма и ответит на вопросы зрителей.

Кадр из фильма Гагарин. Первый в космосе.

Кинопоказ фильма посвящен первым шагам человечества на пути освоения космоса и непосредственно судьбе первого космонавта Юрия Гагарина. Основной лейтмотив — борьба за право быть первым: соревнование в первом отряде космонавтов; конкуренция технологий в ракетостроении; противостояние сверхдержав — СССР и США.

В главные ролях: Ярослав Жалнин, Михаил Филиппов, Владимир Стеклов, Ольга Иванова, Виктор Проскурин, Инга Оболдина и другие.

«Музыкальная галактика»

Завершить праздничный день можно в областной филармонии. Артисты музыкально-просветительского театра и солисты филармонии исполнят песни разных жанров, посвященные теме космоса. Отдельный блок программы посвящен 60-летию первого полета в космос. Один из номеров — песня «Этот большой мир» из фильма «Москва-Кассиопея». Ее исполнят юные воспитанники Школы мюзикла.

Музыкальная галактика. Фото филармонии.

Каждый номер сопровождают яркие проекции — в одних — звездное небо, в других — планеты и космонавты. Все это создают в зале по-настоящему космическую атмосферу.

Начало — в 18.30. Цена билета — 300 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На месте гибели Гагарина появится памятник

Космонавты Юрий Гагарин и летчик-испытатель Владимир Серегин разбились в Киржачском районе в 1968 году во время тренировочного полета. Мемориал на месте гибели летчиков был установлен в 1975 году. За годы он сильно обветшал. Разговоры о его реставрации появились еще в 2016 году, презентовали даже проект. Однако дальше дело застопорилось.

«Роскосмос» помогать восстанавливать мемориал не собирается, ссылаясь на то, что мемориал находится в Киржачском районе и следить за ним должна районная администрация. Чиновники отчитались, что в 2017 году потратили 20 миллионов на установку трибуны с памятником «Разорванная звезда», именные стелы и постамент, на котором должен быть установлен самолет.

МИГ-29, к слову, обещают поставить уже этим летом. У него отсутствует несколько необходимых деталей. Как только их найдут и установят, самолет покрасят и водрузят на постамент.

А вот строительство музея памяти Гагарина, Серегина и первых космонавтов снова отложено на неопределенный срок.