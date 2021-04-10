«Скорая помощь» Петушинского района может не выдержать майских праздников

. Фото: Иван МАКЕЕВ

История с нехваткой медиков для скорой свойственна всей Владимирской области. Однако в приграничных с Подмосковьем районах ситуация сложилась особенно острая, так как медики уезжают в столицу за большими зарплатами. А Петушки в последние недели стали самой настоящей горячей точкой.

В долгах, как в шелках

Чтобы удержать коллектив, в Петушинском районе доплачивали работникам скорой «стимулирующие» - по 31 тысяче рублей тем, кто работает в бригаде по одному (по нормативу положено по два медика и более) и отрабатывает по 240 часов в месяц. Но в конце прошлого года эту выплату отменили. Для петушинских медработников это стало неожиданностью, и дело дошло до разбирательства на уровне местных властей.

- В конце 2020 года действие дополнительного соглашения закончилось по причине экономических проблем больницы. В этом году из-за сложной экономической ситуации в здравоохранении мы физически не могли выплачивать данные компенсации фельдшерам, это идет в ущерб всей больнице, - рассказал 26 марта на совещании в районной администрации и.о. главврача Петушинской ЦРБ Владимир Снигур.

По словам главврача, они пытаются «доработать» эти соглашения, но компромисс с коллективом найти не удается. В свою очередь фельдшеры пожаловались на то, что не имеют права по закону работать по одному.

- В марте коллеги посовещались и решили, что никто рисковать своей жизнью за зарплату не хочет, нагрузка возрастает, - заявили фельдшеры на том же совещании.

В итоге если раньше заступало на смену по 5-6 бригад в сутки на весь Петушинский район (при нормативе не менее 8), то теперь стало выходить по две-три машины.

Масла в огонь подливает тот факт, что, по сведениям районных властей, местная ЦРБ задолжала порядка 40 миллионов рублей из-за «невыполнения плановых показателей перед фондом ОМС». Проще говоря — больница оказалась в долгах, как в шелках, и где брать деньги для медиков — непонятно.

Дело рук утопающих

В попытках спасти ситуацию глава администрации Петушинского района Александр Курбатов 2 апреля официально обратился к новому вице-губернатору Владимирской области Ольге Гребневой, курирующей областную медицину, попросив ее о помощи.

Фельдшеры скорой встретились с властями Петушинского района. Фото администрации Петушинского района.

«Администрация и Совет народных депутатов просит Вас взять ситуацию на личный контроль, а также направить в Петушинский район специалистов департамента здравоохранения для принятия мер, которые позволят урегулировать сложившийся конфликт и нормализовать работу скорой медицинской помощи», - резюмировал Курбатов.

Несколько дней спустя из администрации Владимирской области поступило сообщение, в котором было указано, что 6 апреля руководство облздрава встретилось с петушинскими медиками и руководством местной больницы.

Главный смысл письма содержался в одном абзаце: «По итогам обсуждения представителями Департамента здравоохранения было предложено комиссионно, с участием трудового коллектива и профсоюзной организации, рассмотреть варианты оценки критериев, исходя из финансовой возможности районной больницы».

В облздраве не стали комментировать письмо, однако дали понять, что никакой другой помощи петушинцам ждать не следует — вопрос финансирования дело рук самих финансируемых.

От праздников одни убытки

Уже сутки спустя, фельдшеры заявили, что их не совсем устраивает такая постановка вопроса. В свою очередь главврач ЦРБ Петушинского района объяснил, что соглашение с коллективом пока не достигнуто. Сейчас на линию по-прежнему выходят по две, три, но иногда даже по четыре машины. При этом докторов среди бригад нет, трудятся только фельдшеры и медсестры, работающие по суткам.

- В сутки у нас до 200 звонков, при этом одна бригада может обслужить от 10 до 20 вызовов за смену в зависимости от затрачиваемого времени. В итоге кто-то едет в больницу сам, кого-то отправляем в ФАП и поликлинику, - продолжают фельдшеры. - Так что сказать, что нам позвонило 30 человек, и мы всех обслужили, нельзя.

По словам медиков, и без того сложную ситуацию спасают последние пять фельдшеров-одиночек, которые согласились выезжать по одному, но больше всего работников «скорой» беспокоят грядущие майские праздники. По официальной информации райадминистрации, сейчас на станции осталось 12 «живых» выездных медработников, но трое из них вот-вот уволятся.

- Если раньше на праздники мы выпускали по семь бригад по одному фельдшеру, то теперь выпустим максимум четыре. Что будет, если люди продолжат уходить, мы не знаем, и как нам пережить майские праздники с наплывом московских дачников мы даже не представляем, - заключили собеседники в белых халатах.

Так что теперь петушинцам остается надеяться лишь на чудо — или вдруг найдутся фельдшеры, готовые работать за одну провинциальную зарплату, или обнаружится «кубышка» с деньгами на новые стимулирующие выплаты. А московским дачникам и жителям района совет один — будьте здоровы!