Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 9 апреля 2021 года: субботник в областном центре пройдет с жителями

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Роспотребнадзор опубликовал новые данные по суточной заболеваемости коронавирусом. И на 10 часов утра 9 апреля 2021 года во Владимирской области лабораторно подтверждено 72 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Отдельно стоит отметить, что лидирующий всю пандемию Владимир достиг сегодня отметки в 6999 случаев за все время существования Covid-19. То есть уже завтра в областном центре будет достигнута отметка в семь тысяч случаев.

А вот как распределились случаи по районам региона:

- 16 сл. в г. Владимире,

- по 7 сл. в Гусь-Хрустальном, Александровском и Муромском районах,

- 6 сл. в Кольчугинском,

- по 4 сл. в Петушинском и Вязниковском районах,

- по 3 сл. в Киржачском и Меленковском районах, а также в Радужном,

- по 2 сл. в Ковровском, Суздальском, Юрьев-Польском и Гороховецком районах,

- по 1 сл. в Камешковском, Собинском, Селивановском и Судогодском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 605 случая заболевания (6999 сл. в г. Владимире, 3767 сл. в Гусь-Хрустальном, 3385 сл. о. Муром, 2185 сл. в Ковровском, 1908 сл. в Александровском, 1762 сл. в Петушинском, 1320 сл. в Юрьев-Польском, 1234 сл. в Вязниковском, 1301 сл. в Кольчугинском, 1146 сл. в Суздальском, 988 сл. в Собинском, 865 сл. в Киржачском, 843 сл. в Меленковском, 711 сл. в Гороховецком, 674 сл. в Камешковском, 663 сл. в Селивановском, 466 сл. в Судогодском, 388 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, власти во Владимире все никак не могут определиться с тем – привлекать ли население к субботникам, что пройдут в областном центре 17 и 24 апреля. Вот, например, вчера владимирцам официально разрешили выйти на общегородской субботник. Хотя еще несколько дней назад мэрия опубликовала информацию о том, что из-за коронавирусных ограничений жителей привлекать к уборке областного центра не будут, и коммунальщики и предприятия справятся своими силами.

Последние изменения появились на сайте администрации города, где в соответствующее постановление уже внесли изменения. Так что теперь 17 и 24 апреля жители могут присоединиться к уборке города, если захотят. Впрочем, многие в эти дни предпочитают уезжать из города на шашлыки, а уборку оставляют тем, кому это и положено делать – городским коммунальщикам и управляющим компаниями. Им за это все-таки деньги платят.

К слову, региональный штаб по борьбе с коронавирусом с самого начала рекомендовал муниципалитетам привлечь население к месячнику по благоустройству.