Владимирский фестиваль мужского творчества: делаем человечков из проволоки и слушаем мультиинструменталиста Олега Переверзева

Мужчины представят изделия ручной работы. Фото предоставлено организаторами.

С 9 по 11 апреля в Центре культуры и искусства на Соборной (бывшем «Доме офицеров) состоится второй арт-фестиваль «Мужество — мужское творчество». Обычно мероприятие проводится в преддверии Дня защитника Отечества, но из-за пандемии сроки проведения пришлось сместить. Поэтому на этот раз одной из главных тем стал космос.

Творчество

На главной площадке фестиваля развернется выставка-продажа работ владимирских мужчин-дизайнеров, мастеров и ремесленников. Авторские изделия из кожи, интерьерные и игровые изделия из дерева, украшения, посуда из лозы и бересты, работы кузнецов и кукольников найдут отклик у самой разнообразной аудитории.

Одну из площадок фестиваля отдадут весеннему маркету-ярмарке изделий ручной работы от ведущих мастериц города и области. Так что плюшевые мишки тоже будут.

В течение всех трех дней будут проходить творческие мастер-классы разнообразных направлений от лучших мастеров города. Например, детей и их родителей научат рисовать космос акриловыми красками на холстах, а также делать человечков из проволоки. Не всякий город может похвастаться такими уникальными мастерами.

Среди новинок фестиваля: уникальная экспозиция, подготовленная музеем «Владимирского централа», выставка астрофотографий инженера, астронома-любителя, музыканта Антона Андрианова, три исторических фотозоны от Военно-исторического клуба «Владимирская милиция», «Космические фантазии» - это более 50 иронических и ситуационных фотографий, главный персонаж которых космос. Также можно будет увидеть выставку работ владимирских фотографов, подготовленную фотоклубом «Спутник», масштабную экспозицию работ владимирских художников объединения «Art-Navis» и выставку новых работ скульптора Михаила Блинова.

Музыка, шоу и бои

Все три дня гостей ждет музыкальное сопровождение. Фото предоставлено организаторами.

Все три дня фестиваля будет сопровождать концерт владимирских музыкальных групп и авторов-исполнителей, также посетителям будет представлен сценический бой в исполнении студии фехтования «Волчий глаз», а закроет фестиваль феерическое световое шоу от группы Ephemeral show.

В открытии фестиваля примет участие музыкальный проект НЛО под руководством Олега Зеленина. Среди участников концерта группы «Бесконечная история», Alien Garden, Акустический портал и многие другие известные и любимые владимирские музыканты.

Снова представит свое шоу автомобилей на паркете клуб автомоделистов нашего города - в прошлом году они произвели фурор среди гостей и участников.

Также запланировано брутальное дефиле, видеовизит дизайнера-

Представит свое шоу автомобилей на паркете клуб автомоделистов. Фото предоставлено организаторами.

вязальщика из Амстердама, дегустации интересных напитков и многие другие необычные сюрпризы для больших и маленьких мужчин.

Интеллект

Информационный центр по атомной энергии вновь подготовит интереснейшие задачки и творческие головоломки на своей интерактивной площадке, а также проведет интеллектуальную игру «Красиво атомы сложились».

Музыкальным украшением этой площадки будет участие редкого нынче гостя во Владимире - музыканта-мультиинструменталиста Олега Переверзева, чья игра на дудуке и других народных инструментах давно покорила сердца и жителей нашего города, и москвичей.

КОНКРЕТНО

Время работы фестиваля — с 11 до 18 часов

Цена билета — 100 рублей, льготные категории — бесплатно.

Будет работать буфет.