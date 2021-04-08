Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 8 апреля 2021 года: 12 тысяч владимирцев получили два компонента вакцины

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ходим вокруг да около – такая мысль закрадывается, когда смотришь на статистику по суточной заболеваемости коронавирусом во Владимирской области в последние полмесяца. Ведь все это время число заболевших колеблется в районе 70 человек.

Вот и сегодня мало, что изменилось. На 10 часов утра 8 апреля 2021 года в 33 регионе лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как они распределились по районам области:

- 15 сл. в г. Владимире,

- по 6 сл. в Гусь-Хрустальном, Александровском и Муромском районах,

- по 5 сл. в Ковровском и Кольчугинском районах,

- по 4 сл. в Суздальском и Киржачском районах,

- по 3 сл. в Петушинском, Меленковском, Вязниковском и Юрьев-Польском районах,

- 2 сл. в Камешковском,

- по 1 сл. в Собинском, Селивановском и Судогодском районах, а также в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 533 случая заболевания (6983 сл. в г. Владимире, 3760 сл. в Гусь-Хрустальном, 3378 сл. о. Муром, 2183 сл. в Ковровском, 1901 сл. в Александровском, 1758 сл. в Петушинском, 1318 сл. в Юрьев-Польском, 1230 сл. в Вязниковском, 1295 сл. в Кольчугинском, 1144 сл. в Суздальском, 987 сл. в Собинском, 862 сл. в Киржачском, 840 сл. в Меленковском, 709 сл. в Гороховецком, 673 сл. в Камешковском, 662 сл. в Селивановском, 465 сл. в Судогодском, 385 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, по данным на 7 апреля, в областном центре первый компонент вакцины привит 17160 жителям. Из них 12002 жителя областного центра получили уже оба компонента вакцины. По данным на вчерашний день, записались на вакцинацию 2753 жителей областного центра.

Вакцинация жителей Владимира от COVID-19 проводится в семи лечебных учреждениях города. Приводим контактные телефоны лечебных учреждений, по которым желающие вакцинироваться могут записаться на процедуру:

- ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

- ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

- ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

- ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

- ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

- ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

- отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).

Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.

Вакцинация противопоказана беременным или кормящим грудью женщинам, детям до 18 лет, гражданам, имеющим хронические заболевания в стадии обострения, а также тяжёлые аллергии. С момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев, а с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.